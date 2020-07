Rozhodnutie o fonde obnovy je dobrou správou aj pre Slovensko, všetko sa však ukáže až v nasledujúcich mesiacoch

Kľúčové kroky

Rýchlejšie čerpanie

21.7.2020 (Webnoviny.sk) - Výsledná dohoda lídrov Európskej únie o fonde obnovy je dobrou správou pre úniu a pre Slovensko je veľmi priaznivá. Zhodujú sa na tom analytici , podľa ktorých však kľúčové rozhodnutia na národnej úrovni, ktoré ukážu, či dokážeme vďaka dodatočným zdrojom posunúť Slovensko vpred, prídu až v nasledujúcich mesiacoch. Práve čerpanie eurofondov totiž v uplynulých rokoch robilo Slovensku jedny z najväčších problémov v rámci celej únie."Celkovo môžeme hodnotiť schválenú dohodu ako veľmi priaznivú pre Slovensko. Treba si však uvedomiť, že teraz nás čaká oveľa ťažšia časť práce, a to predstaviť reformy a projekty, ktoré budeme z tých peňazí financovať," uviedol pre agentúru SITA analytik Tatra banky Juraj Valachy Jeho slová potvrdzuje aj analytička Poštovej banky Jana Glasová , podľa ktorej bude pre Slovensko teraz kľúčové, aby vypracovalo dôkladný plán obnovy zahŕňajúci to, čo všetko a v akej miere sa bude financovať z prostriedkov únie."Dôležité je pritom myslieť na budúcnosť našej krajiny a ďalšie generácie," uviedla s tým, že vláda by v týchto plánoch nemala opomenúť sektory ako digitalizáciu inovácie či vzdelávanie a znižovanie regionálnych rozdielov.Juraj Valachy však zároveň pripomína, že granty z fondu obnovy budeme musieť čerpať oveľa rýchlejšie ako tradičné eurofondy v rámci sedemročného rozpočtového rámca, čo sa na základe doterajších skúseností javí ako významné riziko."Slovensko je historicky veľmi slabé v čerpaní eurofondov a toto bude jedna z najväčších výziev novej vlády, aby bola schopná ich vyčerpať," tvrdí. Výhodou týchto zdrojov však je, že nezvyšujú okamžite dlh krajiny a nezaťažujú tak rozpočet, aj keď spoločný dlh Európskej únie bude potrebné neskôr splácať.Slovensko však v rámci fondu obnovy dostane k dispozícii aj takmer 7 miliardový balík výhodných úverov, čo však podľa Valachyho nemusí byť pre nás až tak lukratívne. Tento nástroj je totiž podľa neho výhodný najmä pre krajiny, ktoré si dnes požičiavajú na finančnom trhu drahšie, ako je priemer krajín eurozóny. "Detaily nepoznáme, no vo všeobecnosti je Slovensko v tomto ohľade na tom pomerne dobre, takže využívanie tohto nástroja z našej strany bude skôr obmedzené," hovorí analytik Tatra banky.