Rozhodovanie o stíhačkách MiG-29 prináleží vláde, podľa Pellegriniho to nie je v kompetencii parlamentu (video)

14.3.2023 (SITA.sk) - Parlament nemôže rozhodovať o niečom, čo nie je v jeho kompetencii, myslí si predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini . Podľa neho sa to vzťahuje aj na rozhodovanie o stíhačkách Mig-29.Argumentuje tým, že tieto právomoci prináležia vláde, a hoci jej vládnutie je obmedzené, neznamená to, že táto kompetencia prejde na parlament. Riešenie by podľa neho mal priniesť vládny kabinet, a mal by zaň aj prebrať zodpovednosť.„Budem veľmi zvedavý, akým spôsobom to vláda dokáže vyriešiť, a akým spôsobom to bude mať ošetrené tak, aby nebola v rozpore so zákonmi alebo ústavou," povedal predseda Hlasu-SD na tlačovej besede.