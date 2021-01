Rozhovorom vo verejnej doprave by sa mali Francúzi vyhnúť, odborníci volajú po treťom lockdowne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.1.2021 (Webnoviny.sk) - Francúzska lekárska akadémia vydala v piatok usmernenie, podľa ktorého by sa ľudia mali vyhnúť „rozhovorom alebo telefonovaniu“ v metre, autobusoch alebo kdekoľvek na verejnosti, kde nie je možné dodržiavať spoločenské rozostupy.Napriek tomu, že vo Francúzsku obyvatelia musia nosiť rúška, cestujúci si ich pri telefonovaní často povoľujú alebo dávajú dole z tváre, čo podľa lekárov prispieva k šíreniu koronavírusu Iní francúzski odborníci požadujú ešte dramatickejšie opatrenie, predovšetkým tretí lockdown. Nemocnice v „krajine galského kohúta“ majú momentálne viac pacientov s ochorením COVID-19 ako v októbri, keď prezident Emmanuel Macron nariadil druhý lockdown. Pacienti s koronavírusom navyše v súčasnosti zaberajú viac ako polovicu všetkých nemocničných lôžok vo Francúzsku.Počty nových prípadov vo Francúzsku tento mesiac prudko stúpajú, a to na viac ako 20-tisíc pozitívne testovaných denne. V krajine momentálne platí najdlhší zákaz vychádzania v celej Európe - od 18:00 do 6:00. Od októbra sú zatvorené reštaurácie a turistické atrakcie.Dosiaľ sa vo Francúzsku nakazili koronavírusom viac ako 3 milióny ľudí. Následkom ochorenia COVID-19 podľahlo takmer 73-tisíc osôb.