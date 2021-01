Návrat USA k Parížskej klimatickej dohode je dobrou správou pre celý svet, myslí si Brocková

Jadrová energia môže byť kľúčová

Biden chce uhlíkovú neutralitu

23.1.2021 (Webnoviny.sk) - Návrat Spojených štátov amerických k Parížskej klimatickej dohode je dobrou správou pre celý svet. Na virtuálnom rokovaní zástupcov rezortov diplomacií členských štátov Európskej únie (EÚ) s osobitným vyslancom prezidenta USA pre klímu Johnom Kerrym to uviedla štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR „Návrat USA k Parížskej klimatickej dohode je správou, ktorú s uspokojením privítala široká verejnosť a všetky environmentálne zodpovedné krajiny,“ priblížila Brocková.Pozitívne vníma aj to, že klimatickú problematiku v novej administratíve USA zastrešuje ako osobitný vyslanec prezidenta John Kerry, ktorý sa v oblasti zodpovednej klimatickej politiky dlhodobo angažuje. Práve Kerry v roku 2015 v mene USA podpisoval Parížsku klimatickú dohodu.Slovenská republika podľa slov štátnej tajomníčky víta spoluprácu smerujúcu k ambicióznej klimatickej politike.„Hlásime sa k záväzku klimatickej neutrality do roku 2050 tak na európskej, ako aj národnej úrovni a na decembrovej Európskej rade sme jednoznačne podporili nový redukčný cieľ EÚ pre rok 2030 vo výške najmenej 55 percent. Zdôrazňujeme tiež, že nástrojom zníženia emisií a dosiahnutia zelených cieľov môže byť popri obnoviteľných zdrojoch energie aj jadrová energia," ozrejmila Brocková.Koordinácia úsilia v boji proti klimatickým zmenám medzi EÚ a USA môže mať podľa nej zásadný pozitívny dopad na globálne znižovanie emisií. Zdôraznila, že EÚ a USA môžu pomôcť menej rozvinutým krajinám, pre ktoré je zelená tranzícia finančne neúnosná, a zároveň vedia spoločne efektívnejšie diplomaticky pôsobiť na krajiny, ktoré napriek ekonomickej vyspelosti v plnení medzinárodným záväzkov zaostávajú.Nový americký prezident Joe Biden oznámil návrat k Parížskej klimatickej dohode, z ktorej USA vystúpili v novembri 2020, a tiež plán na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050.