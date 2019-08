Rozhovory medzi USA a Talibanom sa podľa hovorcu hnutia vyvíjajú dobre

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dauha 23. augusta (TASR) - Spojené štáty a hnutie Taliban oznámili, že sa v piatok vrátia k rozhovorom v Katare, ktoré sú zamerané na ukončenie 18-ročného konfliktu v Afganistane. Hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid uviedol, že druhý deň deviateho kola vyjednávaní v katarskej Dauhe saZdroj blízky americkému tímu vyjednávačov pre tlačovú agentúru AFP potvrdil, že. Predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí uviedol, že americký špeciálny vyslanec v Afganistane Zalmay Khalilzad a jeho tímRovnaký zdroj dodal, žeSpojené štáty, ktoré vtrhli do Afganistanu v roku 2001 a zvrhli Taliban, chcú odtiaľ stiahnuť tisíce svojich vojakov, ale iba výmenou za to, že sa táto povstalecká skupina zriekne spolupráce s medzinárodnou teroristickou skupinou al-Káida a obmedzí svoje útoky.Washington hodlá uzavrieť s Talibanom dohodu do 1. septembra - pred afganskými parlamentnými voľbami, ktoré sa budú konať v ten istý mesiac, a americkými prezidentskými voľbami v roku 2020. Hlavný vyjednávač Talibanu pre AFP vo štvrtok povedal, že rozhovoryDialóg je zameraný na stanovenie termínu odchodu viac než 13.000 amerických vojakov z Afganistanu.povedal v utorok novinárom prezident USA Donald Trump. Nevyriešených však zostáva viacero citlivých otázok vrátane spoločného vládnutia s Talibanom, úlohy regionálnych mocností, akými sú Pakistan a India, či osudu súčasnej afganskej vlády.