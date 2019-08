Búrku v Tatrách prirovnávajú k teroristickému útoku

Ilustračná snímka. Foto: TASR MO SR Foto: TASR MO SR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 23. augusta (TASR) - Následky búrky s bleskami, ktorá prekvapila vo štvrtok turistov v Západných Tatrách, je možné prirovnať kVyhlásil to v piatok predstaviteľ horskej záchrannej služby na poľskej strane, kde evidujú štyroch mŕtvych a vyše 150 zranených, informovala tlačová agentúra AP.Poľské úrady medzitým oznámili, že niekoľko zvyšných osôb, ktoré boli stále nezvestné, sa podarilo v piatok vypátrať a sú v poriadku.povedal náčelník poľskej Tatranskej dobrovoľníckej záchrannej služby (TOPR) Jan Krzysztof.opísal následky štvrtkových úderov blesku na vrchu Giewont a iných miestach.Štvrtková operácia s nasadením piatich vrtuľníkov a približne 180 záchranárov a hasičov podľa Krzysztofavšetky predchádzajúce zásahy, na ktorých sa jeho tím podieľal.Svedkovia medzitým opísali pre médiá hrozivé výjavy, keď sa ľudia zrútili zo strmých svahov, zasiahli ich padajúce skaly alebo sa po zásahu bleskom nemohli hýbať. Búrka podľa nich prišla nečakane v deň, ktorý sa začal jasným počasím. Miestna prokuratúra zisťuje, či nedošlo z niekoho strany k pochybeniu, ktoré malo za následok stratu životov. Záchranári uviedli, že mnoho ľudí ignorovalo náznaky prichádzajúcej búrky a pokračovalo v lezení na Giewont namiesto toho, aby sa ponáhľali dolu do bezpečia.V poľskom tatranskom stredisku Zakopané vyhlásili v piatok trojdňový smútok a zrušili všetky zábavné podujatia počas tohto obdobia. Chodníky vedúce na Giewont boli uzavreté až do odvolania.Podľa oficiálnych zdrojov, na ktoré sa odvoláva AP, zahynuli na poľskej strane Tatier dve deti vo veku 10 a 14 rokov a dve ženy. Zo slovenskej strany hlásili vo štvrtok usmrtenie českého turistu.Z vyše 150 zranených bolo 34 v piatok stále hospitalizovaných v Zakopanom, Krakove a iných poľských mestách. Medzi týmito ľuďmi sú aj traja tínedžeri, ktorí utrpeli vážne popáleniny, podľa predstaviteľov nemocníc však nikto nie je v ohrození života.