Rožňava chce zrekonštruovať kúpalisko

Na snímke skokanská veža letného kúpaliska v Rožňave 25. októbra 2019. Foto: TASR/Branislav Caban Foto: TASR/Branislav Caban

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rožňava 28. októbra (TASR) – Zvýšenie dna bazéna, vybudovanie nového rozvodu vody a inštalácia tepelného čerpadla i novej bazénovej fólie je zámerom prvej etapy rekonštrukcie letného kúpaliska v Rožňave. Plánovaný rozpočet je viac ako 648.000 eur, pričom 165.000 eur mieni mesto získať z akčného plánu rozvoja okresu, zvyšok financovať z úveru.Samospráva chce prvú etapu rekonštrukcie realizovať aj z dôvodu viacerých porúch telesa bazéna.vysvetlil na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva primátor Michal Domik.Ako podotkol poslanec Ondrej Bolaček, nepáči sa mu alternatíva rekonštrukcie, podľa ktorej sa zvýši dno bazénapoznamenal poslanec. Považuje to za nesprávny spôsob šetrenia a namiesto toho by sa podľa neho dalo usporiť napríklad na zohrievaní vody na nižšiu teplotu.Ako mu odpovedal primátor, zníženie hĺbky bazéna umožní šetriť energie za ohrev vody. Navyše, skokanskú vežu, pre ktorú je bazén v jednej časti hlboký štyri metre, podľa neho počas dňa priemerne využije len 10 až 15 ľudí.podotkol Domik s tým, že dnes verejnosť skôr preferuje rôzne zážitkové bazény s teplou vodou.oponoval primátorovi poslanec Ivan Kuhn. Podľa neho môže zvýšenie dna bazéna navyše prekážať ľuďom, ktorí chodia napríklad na ranné plávanie.podporil zámer rekonštrukcie kúpaliska poslanec Juraj Balázs.Poslanci napokon poverili mesto vyhlásiť verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu rekonštrukčných prác v rámci prvej etapy obnovy letného kúpaliska. V ďalších etapách by mal pribudnúť okrem iného zážitkový bazén a tobogan. Celkové náklady po realizácii všetkých etáp rekonštrukcie kúpaliska majú byť podľa dôvodovej správy viac ako 1,2 milióna eur.