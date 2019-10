Vláda JAR avizovala, že pre hrozbu sucha zavedie obmedzenia na vodu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Johannesburg 28. októbra (TASR) - Vláda Juhoafrickej republiky (JAR) ohlásila v pondelok obmedzenia na spotrebu vody po tom, ako sa v krajine začali míňať jej zásoby. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Juhoafrická ministerka vodných zdrojov a hygieny Lindiwe Sisuluová v tejto súvislosti vyhlásila, že nedostatok vody v mnohých regiónoch JAR je dôsledkom nastupujúceho leta na južnej pologuli, ako aj zmeny klímy, ktorá so sebou prináša teplejšie a suchšie počasie. Výraznejšie dažde v tejto časti Afriky pritom nie sú očakávané až do decembra.Vláda JAR taktiež poukázala na skutočnosť, že ide o jednu z 30 najsuchších krajín sveta. Kapskému mestu hrozil v tejto súvislosti na začiatku minulého roka tzv. deň nula, teda stav, keď by pre sucho prestala z väčšiny miestnych kohútikov úplne tiecť voda.Sisuluová ďalej zdôraznila, že viac ako 60 percent zásob vody spotrebováva poľnohospodárstvo, pričom 58 miliónov obyvateľov JAR si musí vystačiť len s 27 percentami. Problémom sú podľa jej slov aj zastaraná vodohospodárska infraštruktúra a zlé hospodárenie.