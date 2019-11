Rožňavský okres dostane viac ako 1,8 milióna eur na rozvojové projekty

Ilustračné foto. Foto: TASR Branislav Caban Foto: TASR Branislav Caban

Slavošovce 20. novembra (TASR) – Sumu viac ako 1,8 milióna eur rozdelí vláda SR obciam a ďalším subjektom v okrese Rožňava, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté. Kabinet o tom rozhodol na stredajšom výjazdovom zasadnutí v obci Slavošovce.Pôvodne avizovaný milión eur vláda zvýšila ešte o ďalších viac ako 800 000 eur, čo je podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) jedno z najvýraznejších zvýšení vôbec.podotkol.Z tejto navyše schválenej sumy dostane najviac obec Plešivec, pôjde o 400 000 eur na rekonštrukciu župného domu. Ďalších 200 000 eur má prisľúbených Rožňava na rekonštrukciu jedální a zvýšenie ich kapacity v súvislosti s nárastom počtu stravníkov pri takzvaných obedoch zadarmo. Podporené bude aj mesto Dobšiná, ktoré dostane počas dvoch rokov po 25 000 eur na organizáciu pretekov do vrchu.Ďalších 100 000 eur zo zvýšeného rozpočtu dostane obec Slavošovce na nákup novej technológie pre svoj sociálny podnik. V spolupráci s miestnymi papierňami by mala umožniť spracovať buničinu, teda odpad po spracovaní papierenských výrobkov na palivo.konkretizoval Pellegrini.Z pôvodnej sumy milión eur bude najvyššou sumou podporené mesto Dobšiná, ktoré dostane 100 000 eur na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Rovnakú sumu získa aj mesto Rožňava na zabezpečenie novej technológie na zníženie objemu čpavku na zimnom štadióne. Do okresného sídla okrem toho pôjde ďalších 40 000 eur na vybudovanie detského ihriska v Spojenej škole J. A. Komenského.Z ďalších obcí bude jednou z vyšších súm podporený Plešivec, ktorý dostane 52 000 eur na rekonštrukciu školskej jedálne. Do Rakovnice poputuje 40 000 eur na rekonštrukciu strechy materskej školy.Sumu 37 000 eur dostanú Slavošovce na rekonštrukciu kanalizácie a po 35 000 eur Gemerská Hôrka a Kunova Teplica na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Celkovo by malo byť podporených 77 projektov, medzi nimi sú napríklad financie pre viaceré cirkvi či športové kluby a zväzy.Podľa premiéra nie sú výjazdové zasadnutia vlády len formálne, ale otvárajú sa na nich témy, ktoré miestnych ľudí ťažia a ktoré možno nie sú zachytené vo vládnom materiáli.konkretizoval.