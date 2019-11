SLOVENSKO ZASIAHNE DÁŽĎ: Výstraha platí až do piatka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 20. novembra (TASR) - Daždivé počasie zasiahne podľa meteorológov viaceré regióny Slovenska. Pre okresy na Liptove, Horehroní a Gemeri vydali výstrahu prvého stupňa, ktorá platí až do piatkového (22. 11.) rána. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webovej stránke.Výstraha platí v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Detva, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota v Banskobystrickom kraji, Rožňava v Košickom kraji, Liptovský Mikuláš a Ružomberok v Žilinskom kraji a Poprad v Prešovskom kraji od stredy 19.00 h až do piatka 7.00 h.Predpokladaný úhrn zrážok je podľa SHMÚ 50 až 65 milimetrov. V danej ročnej dobe a oblasti je takáto intenzita zrážok bežná, no môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.Vo štvrtok (21. 11.) od 9.00 h do 19.00 h upozorňujú odborníci aj pred vetrom na horách. V oblastiach nad 1700 metrov môže miestami dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 30 až 37 metrov za sekundu. Výstraha sa týka okresov Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín.