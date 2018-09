Rozpočtový deficit Talianska sa v roku 2019 priblíži k 3 % HDP

Taliansky minister vnútra Matteo Salvini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 3. septembra (TASR) - Rozpočtový deficit Talianska sa v roku 2019 priblíži k trom percentám hrubého domáceho produktu (HDP), ale neprekročí túto hranicu stanovenú Európskou úniou (EÚ). Uviedol to v pondelok podpredseda talianskej vlády Matteo Salvini pre rozhlasovú stanicu Radio 24.Renomovaná agentúra Fitch v piatok (31.8.) zhoršila výhľad ratingu Talianska zo stabilného na negatívny. Odôvodnila to očakávaným uvoľnením fiškálnej politiky novej koaličnej vlády, ktorá zvýši zraniteľnosť vysoko zadlženej krajiny vzhľadom na potenciálne šoky.Vláda v Ríme potom vyslala protichodné signály o tom, aké kroky zahrnie do návrhu rozpočtu na budúci rok, ktorý musí vypracovať v najbližších dvoch mesiacoch.Salvini v tejto súvislosti povedal, že budúcoročný deficit sa priblíži k povolenému limitu EÚ, teda trom percentám HDP, ale on osobne chce, aby zostal pod touto hranicou.Nová talianska vláda, ktorá sa ujala moci v júni, sľúbila v predvolebnej kampani zmierniť dôchodkovú reformu, znížiť dane a zvýšiť výdavky na sociálne zabezpečenie. Tieto opatrenia by mali stáť desiatky miliárd eur. Verejný dlh Talianska na úrovni približne 132 % HDP je pritom druhý najvyšší v eurozóne po gréckom dlhu.Taliansky minister hospodárstva Giovanni Tria začiatkom augusta potvrdil, že očakáva spomalenie hospodárstva aj spomalenie znižovania verejného dlhu a nárast rozpočtového deficitu krajiny v budúcom roku. Opätovne však sľúbil obozretnú fiškálnu politiku. Pripustil zároveň, že slabší hospodársky rast by mohol spomaliť pokles dlhu krajiny, ale dodal, že nová vláda chce dodržať záväzky Talianska a dlh znížiť.