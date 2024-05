Rozprávkové prázdniny klopú na dvere

27.5.2024 (SITA.sk) -10 mesiacov vzdelávanie sa a námahy v školských laviciach sa blíži ku koncu a preto to treba osláviť ako sa patrí. Na Liptove sa aj preto rozhodli spojiť záver školského roka so začiatkom letných prázdnin a pre rodiny s deťmi pripravili skvelú rozprávkovú "party". Jej súčasťou budú nielen učitelia a žiaci, ale aj množstvo umelcov, lektorov, spevákov a hudobníkov.avizuje výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Region Liptov Darina Bartková.Festival ZA7HORAMi Liptáci pre všetkých otvoria v piatok 28. júna 2024 predpoludním v Liptovskom Jáne, kde potrvá až do nedeľného večera. Jeho druhá časť je putovná a počas nasledujúceho víkendu 5. - 7. júla 2024 navštívi postupne Hrabovskú dolinu, stredisko Jasná a Liptovský Hrádok, kde vyvrcholí 7. júla 2024. Desať umeleckých súborov odohrá počas šiestich dní takmer tri desiatky predstavení a návštevníci sa môžu tešiť aj na koncerty pre malých aj veľkých.prezrádza riaditeľ festivalu ZA7HORAMi Michal Rybanský.Návštevníci sa budú môcť opäť tešiť na množstvo noviniek a vylepšení. K väčšej LED obrazovke pribudne prehľadnejšie značenie, priestrannejšia oddychová a gastro zóna a ťahákom pre deti bude určite aj zábavný park s množstvom atraktívnych nafukovacích hradov. Na festivale zároveň zažije premiéru aj novučičká rozprávka O zábudlivej víle z knihy ZA 7 HORAMI v podaní Bábkového divadla UŽ. Programovými ťahákmi budú víkendové koncerty skupiny Basawell, vystúpenia obľúbeného Sníčka Huga a malinyJAM či skvelá bubnová show v podaní Campana Batucada. Chýbať nebudú ani tradičné detské hviezdy ako Teáter Komika, kúzelník Peter Šesták a rozprávkový Dedo Miro v podaní charizmatického Miroslava Kasprzyka. Kompletný program podujatia ZA7HORAMi je dostupný aj na webe regiónu VisitLiptov.sk pozýva predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Region Liptov Ján Blcháč.Leto na Liptove bude aj tento rok nezabudnuteľné a nemalý podiel na tom má určite aj festival ZA7HORAMi . Dovolenku v jednom z najkrajších regiónov na Slovensku preto netreba odkladať, ale vychutnať si ju hneď od začiatku prázdnin, ktorý bude opäť rozprávkový. A čo je najdôležitejšie, vstup na podujatie bude pre návštevníkov znovu ZADARMO, takže váhať s rezervovaním miesta v kalendári a najmä ubytovania na Liptove sa určite neoplatí.dodáva Michal Rybanský.Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV financuje podujatie ZA7HORAMi aj z dotácie Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky vo výške 30 000,- eur.Informačný servis