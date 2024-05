Autobus v daždi prešiel do protismeru, nehoda na diaľnici v Turecku si vyžiadala desať mŕtvych a 39 zranených (video)

Mersin Adana otoyolunda feci kaza! Adana gişelerine varmadan yaşanan korkunç kazada Diyarbakır yolcu otobüsü karşı şeride uçup araçlara biçti! Çok sayıda ölü ve yaralılar var! Otobüsün çarptığı araçtaki bir çok kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. pic.twitter.com/9l4RAsWtRq — Adanacity (@bizadanaliyik) May 26, 2024

27.5.2024 (SITA.sk) - Zrážka osobného autobusu s niekoľkými vozidlami na diaľnici v južnej časti Turecka si vyžiadala najmenej 10 mŕtvych a ďalších 39 zranených osôb. Informovali o tom v pondelok tamojšie úrady. Nehoda sa stala v provincii Mersin v nedeľu neskoro večer, keď autobus v hustom daždi prešiel do protismeru a narazil do dvoch áut. Do všetkých troch vozidiel neskôr narazil kamión, povedal novinárom guvernér Ali Hamza Pehlivan.Zranených previezli do okolitých nemocníc a najmenej osem z nich bolo vo vážnom stave, informovala štátna agentúra Anadolu.Na palube medzimestského autobusu, ktorý smeroval z juhovýchodného mesta Diyarbakir do Adany na juhu krajiny, bolo 28 cestujúcich.