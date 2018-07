Rozšírením škôlky vo Zvolenskej Slatine sa kapacita zvýši o štvrtinu

Ilustračné foto. Foto: TASR/archív Foto: TASR/archív

Zvolenská Slatina 18. júla (TASR) - Zhruba o 25 miest by sa mala aktuálnou prestavbou a rozšírením zvýšiť 100-miestna kapacita materskej školy (MŠ) v obci Zvolenská Slatina v okrese Zvolen. Stavba za približne 800.000 eur je najväčšou investíciou miestnej samosprávy v tomto roku.Obec získala na stavbu nenávratný finančný príspevok (NFP) z Ministerstva hospodárstva SR vo výške približne 340.000 eur.uviedla pre TASR starostka Mária Klimentová. S prácami sa začalo v apríli, do roka by mala byť stavba ukončená.pripomenula.Obec podala tento rok aj žiadosť o príspevok na obnovu domu, v ktorom chcú zriadiť komunitné centrum.podotkla starostka. Z vlastných zdrojov už v týchto dňoch začali so stavbou prístupového chodníka a spevnenej plochy pred domom smútku, zrekonštruovať plánujú aj samotný dom smútku.