Trnavský kraj investuje 1,5 milióna eur do obnovy kultúrnych stánkov

Trnava 18. júla (TASR) - Do rekonštrukcie a modernizácie budov kultúrnych zariadení investuje tento rok Trnavský samosprávny kraj (TTSK) takmer 1,5 milióna eur. Obnovy sa dočká trnavské divadlo, knižnica, galéria a múzeum, hlohovské múzeum, galéria v Senici, múzeum v Skalici a ľudové domy v Šamoríne a Matúškove.V letnom období bude, ako informoval hovorca TTSK Patrik Velšic, pokračovať rekonštrukcia fasády Divadla Jána Palárika v Trnave, ktorej predchádzala kompletná výmena okien. Výška investície je 288.000 eur. "Kraj ako zriaďovateľ už predtým v divadle vymenil javiskovú podlahu, zmodernizoval pohon javiskovej točne, zrekonštruoval sociálne zariadenia a ešte tento rok pripraví projekt na odvlhčenie budovy," uviedol hovorca.Vlhké základy boli problémom aj v Západoslovenskom múzeu a Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Kým v múzeu už budova prešla odvlhčením, objekt knižnice prejde týmto procesom spolu so sanáciou muriva od augusta. Dovedna to bude stáť takmer 50.000 eur. Novú strechu za 170.000 eur dostane ešte pred zimným obdobím trnavská Galéria Jána Koniarka."V Hlohovci už tento rok prešlo rekonštrukciou Vlastivedné múzeum a od septembra sa bude opravovať aj múzejný depozit. Druhou etapou bude pokračovať aj obnova Robotníckeho domu v Hlohovci v hodnote 380.000 eur," informoval Velšic. Na Záhorí pokračuje rekonštrukcia fasády Záhorskej galérie v Senici za 72.000 eur a po jej skončení príde na rad výmena okien na Záhorskom múzeu v Skalici vo výške 70.000 eur.Významnou investičnou akciou je podľa Velšica obnova Vlastivedného domu v Šamoríne, na ktorú kraj vyčlenil 159.000 eur. Pripravený je aj projekt rekonštrukcie Ľudového domu v Matúškove.TTSK investuje do obnovy svojich kultúrnych stánkoch súbežne s podporou kultúrnych umeleckých aktivít. V prvej polovici roka bola v rámci grantového programu TTSK vyhlásená výzva s touto tematikou, dotovaná sumou 190.000 eur, čo je štvornásobok oproti minulým rokom.