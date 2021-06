Rozvoj kontaktných centier prebieha už 16 rokov pod taktovkou technologickej spoločnosti Daktela

O Daktele:

8.6.2021 (Webnoviny.sk) -Komunikácia samotná sa však neustále vyvíja a mení sa aj spôsob, akým prebieha kontakt medzi firmou a zákazníkom. "To je dobre vidieť na samotnom vývoji kontaktných centier. Hlavným komunikačným kanálom pred 15 rokmi boli primárne telefonické hovory, menšia časť komunikácie potom prebiehala pomocou emailov, dnes sa čoraz viac zákazníkov obracia na firmy cez webový chat, prípadne komunikujú pomocou SMS alebo sociálnych sietí," hovorí Richard Baar, zakladateľ a CEO spoločnosti Daktela.Do povedomia ľudí v Českej republike sa spoločnosť Daktela dostala výraznejšie predovšetkým na jar 2020, kedy sa aktívne zapojila do boja proti covidu-19. Podieľala sa totiž na vytvorení trasovacieho call centra a komunikačného softvéru známeho ako "Chytrá karanténa", do ktorej sa postupne zapojili všetky hygienické stanice ČR aj desiatky externých firiem, ktoré stále pomáhajú s trasovaním nakazených.Na Slovensku získala Daktela veľkú obľubu najmä u stredných a väčších e-shopov. Napríklad internetový obchod Muziker, ktorý už nepredáva iba hudobné nástroje, ale ponúka tisíce rôznych produktov pre voľný čas a zábavu, využíva komunikačný systém Daktela od roku 2020.Daktela dnes však pôsobí veľmi aktívne aj v zahraničí. Na náročnej ceste do pozície stredoeurópskeho lídra na trhu s kontaktnými centrami bol pre Daktelu veľmi dôležitý rok 2018, kedy sa zakladatelia spoločnosti rozhodli pre globálnu expanziu, ktorá pokračuje veľmi dynamicky až do dnešných dní."So spoluzakladateľom Daktely Davidom Hájkom sme absolvovali niekoľko európskych ciest a zúčastnili sa rôznych zahraničných expozícií týkajúcich sa kontaktných centier a pochopili, že Daktela nie je výnimočná len v Česku, ale že ani inde vo svete nie je veľa konkurenčných riešení, ktoré by dokázali ponúknuť takú mieru integrácie všetkých kanálov do jednej aplikácie. Zvážili sme naše plány na expanziu a výsledkom v roku 2021 sú pobočky v Spojenom kráľovstve, Poľsku, Dubaji, Filipínach a teraz už aj v Maďarsku. A veríme, že to je prvý krok na ceste k tomu, aby sa Daktela do pár rokov stala jednotkou v rámci CEE regiónu a dôležitým hráčom na západných trhoch," dodáva Richard Baar.Všeobecne možno povedať, že správne fungujúca komunikácia so zákazníkom je dnes jedným zo základných stavebných kameňov každej prosperujúcej firmy." A tú je dnes z dlhodobého hľadiska možné udržiavať iba pomocou špecializovaných komunikačných systémov, ktoré všetku komunikáciu nielen monitorujú, ale dokážu sa aj automaticky prispôsobovať a smerovať podľa aktuálnej situácie, prípadne celú komunikáciu so zákazníkom spracovať úplne autonómne," hovorí Richard Baar, CEO spoločnosti Daktela.Skupina Daktela prechádza v posledných rokoch prudkým rozvojom, v minulom roku sa napriek pandémii koronavírusu celkový konsolidovaný obrat v medziročnom porovnaní zvýšil na 178 miliónov korún, oproti roku 2019 to znamenalo 30% nárast v tržbách. V súčasnosti pracuje v rámci skupiny Daktela už viac ako 70 zamestnancov, čo predstavuje 15% nárast v porovnaní s rokom 2020.Česká technologická spoločnosť Daktela má pobočky v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Spojenom kráľovstve, Dubaji, na Filipínach a už aj v Maďarsku, ale svoj systém je schopná dodávať globálne. Ponúka zákazníkom komplexné telekomunikačné služby, kde základom je vlastný komunikačný softvér Daktela, ku ktorému dodáva aj hlasové a SMS služby v rámci celej Európy a mnohých ďalších štátov.V súčasnosti prekročila hranicu 850 spokojných firemných zákazníkov všetkých veľkostí. Viac informácií na www.daktela.sk Informačný servis