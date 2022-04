Rozžiarte svoju záhradu a terasu

Bezpečnosť na prvom mieste

Aké svietidlá zvoliť na osvetlenie chodníkov?



Zápustné svietidlá – tzv. stojanové alebo stĺpikové lampy, ktoré smerujú svetlo smerom k zemi, a tak ideálne osvetlia všetky prístupové chodníky. Sú taktiež vhodným osvetlením v prípade, že chcete, aby vynikol na záhrade nejaký krík alebo kvetový záhon, či skalka.



Pozemné svietidlá – svietidlá sú zabudované po dĺžke chodníka, môžete ich zabudovať do trávniku, štrku i samotného chodníka, ak na to myslíte včas. Ich svetlo smeruje nahor, čím viac vynikne okolie.



Ako osvetliť terasu, balkón či altánok?

Druhy osvetlenia na terase:



Pozemné svietidlá – so zabudovanými svietidlami v zemi viete ohraničiť terasu. Využiť môžete aj LED svietidlá či solárne stĺpikové lampy.



Osvetlenie posedenia – centrom terasy je miesto, kde sa všetci stretnú, môže to by sedačka alebo stôl so stoličkami a kreslami. Osvetliť ho môžete lustrom, ktorý vám dodá pocit, ako by ste boli vo svojej vonkajšej obývačke a poskytne dostatok svetla pre všetky aktivity, ktoré budete chcieť s rodinou alebo priateľmi vykonávať.



Nástenné lampy – Na osvetlenie vchodu na záhradu či terasu viete na vonkajšiu fasádu namontovať nástenné lampy. Niektoré modely majú zabudovaný senzor pohybu, čo sa hodí najmä pri vchodových dverách. Nástenné lampy ponúkajú dostatok intímneho svetla na terase. Pre útulný pocit odporúčame zvoliť teplú farbu svetla.



Osvetlenie grilu – Musíte predsa vidieť na to, čo grilujete. V opačnom prípade hrozí, že na večeru budú pripálené párky. Gril najčastejšie umiestňujeme do rohu alebo k stene, preto je ideálnym osvetlením práve nástenná lampa.



Dekoratívne svietidlá – útulne a štýlovo viete osvetliť vašu terasu alebo balkón aj dekoratívnym osvetlením v podobe svetelných reťazí alebo lampášikov. LED pásom viete osvetliť priestor pod vašim stolom.



Farba svetla pri záhradných svietidlách

1.4.2022 - Teplý vzduch, pohár studeného vína, ugrilované jedlo, smiech. Alebo ste radšej typ, ktorý si prečíta v pokoji dobrú knihu pod dekou s hviezdnou oblohou nad vami? Tiež sa tak tešíte, keď si predstavíte, že čoskoro po dlhej zime budete môcť svoj čas tráviť vonku?Každý s terasou a záhradou vie, že neexistuje lepší spôsob oddychu po celom dni, ako sadnúť si do záhradného kresla či hojdacej siete a užívať si pokoj. Víkendové večere s priateľmi po celodennom grilovaní v príjemnej atmosfére, ktorú doladíte exteriérovými svietidlami. Aké vybrať? Na čo si dávať pozor?Vonkajšie osvetlenie musí byť odolné voči všetkým vplyvom počasia a okolia. Musí zvládnuť najmä vlhkosť, a preto je potrebné myslieť pri výbere na bezpečnosť. Záhradu alebo terasu osvetlite svietidlami s vysokým IP – anglické spojenie "international protection" určuje stupeň odolnosti voči vonkajším vplyvom.V prípade, že vyberáte osvetlenie okolo bazéna alebo rybníka, kde hrozí vyššia vlhkosť, budete potrebovať exteriérové svietidlá s IP aspoň 67, v závislosti od veľkosti bazéna či vodnej nádrže. Na terasu alebo balkón vám postačí svietidlo s IP 44.Tak ako pri výbere svietidiel do domácnosti aj pri exteriérových modeloch myslite na energetickú stránku. Šetrite energiu aj na záhrade, ekologickou voľbou v prípade osvetlenia príjazdovej cesty alebo chodníkov vedúcich k domu sú, ktoré sa nabijú cez deň na slnku a poskytnú dostatočné osvetlenie pre bezpečný prechod cez vytvorené cestičky na vašej záhrade.Energeticky úspornou voľbou je aj, ktoré vám šetrí energiu i peniaze.Na terase trávime v teplých mesiacoch väčšinu svojho času. Grilujeme, hostíme, oddychujeme, hráme sa s deťmi spoločenské hry, čítame si,...Terasu a balkón by sme preto mali osvetliť viacerými zdrojmi svetla. Čo všetko plánujete na terase robiť? Spomenuli sme tieto činnosti? Sviečky vám neposkytnú dostatočné osvetlenie, aj keď navodia krásnu atmosféru a zahrejú.Pri dekoratívnych vonkajších lampách si zvoľte štýl, ktorý sa najviac hodí k vášmu domu. Máte radi vintage? Siahnite po kovových vintage svietidlách, ktoré vyzerajú ako z rozprávok. Nástenné, stĺpové i závesné. Výber je veľký.Postavili ste modernú minimalistickú stavbu? Zlaďte k nej aj záhradné svietidlá , vybrať si viete z minimalistických exteriérových svietidiel.Neplatia tu žiadne striktné pravidlá, jedno je však isté, na terase či balkóne, kde chceme relaxovať a cítiť sa útulne "ako doma", je najlepšou voľbou teplé svetlo. Navodzuje intimitu a upokojuje oči.Naopak studené svetlo volíme na miesta, kde chceme upriamiť pozornosť, studené svetlo nám pomáha lepšie vidieť detaily. Je vhodnou farbou pre osvetlenie chodníkov alebo rastliniek.