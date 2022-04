Rusi neplnia svoje sľuby, Mariupoľčanov držia v zbombardovanom meste ako rukojemníkov

1.4.2022 (Webnoviny.sk) - Do obliehaného juhoukrajinského mesta Mariupoľ nie je možné vstúpiť a akýkoľvek pokus o odchod preč je pre obyvateľov mimoriadne nebezpečný. V piatok to vyhlásili mariupoľské úrady.„Nevidíme ozajstnú túžbu od Rusov poskytnúť obyvateľom Mariupoľa príležitosť evakuovať sa na územie kontrolované Ukrajinou,“ uviedol na Telegrame poradca mariupoľského starostu Petro Andriuščenko. Dodal, že ruskí okupanti od štvrtka „kategoricky nepovoľujú vstup do mesta žiadnemu humanitárnemu nákladu, a to ani v malom množstve“.Rusi v piatok aspoň umožnili 42 autobusom s obyvateľmi Mariupoľa odísť zo susedného okupovaného mesta Berďansk, kam sa dostali po vlastných.Konvoj v sprievode Červeného kríža smerujúci do mesta Zaporižžia je pod kontrolou Ukrajincov. Mariupoľská radnica v piatok zároveň skonštatovala, že kroky Ruska na Ukrajine a zbombardovanie ich mesta sa rovná genocíde.