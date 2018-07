RTVS by mala zrušiť spoluprácu s novinárom Havranom, žiada Advokátska kancelária Čarnogurský ULC

Porušenie Etického kódexu novinára

Trestné oznámenie pre zverejnený článok

BRATISLAVA 6. júla - Advokátska kancelária Čarnogurský ULC s.r.o., podala v piatok podnet na RTVS na zrušenie spolupráce s novinárom, ktorý napísal a zverejnil článok na portáli denníka SME s názvom „Pošlite Kuffu do cirkusu“ s podtitulom „Prelátom vyhovujú čo najdebilnejší veriaci“ a podnadpisom „Z Márie Barbie“.Ako ďalej agentúru SITA informovala zástupkyňa advokátskej kancelárie Miriam Štímelová, dôvodom je, že v článku autor verejne hanobil katolícke náboženstvo, vieru a jej predstaviteľov."Autor Michal Havran znevažuje kresťanskú vieru občanov, keď označuje Pannu Máriu, Božiu matku, za bábiku „Barbie“, symbolizujúcu pohanský symbol. Taktiež sa autor pejoratívne vyjadruje o Ježišovi Kristovi, ktorý je Božím synom nielen pre kresťanských veriacich," uviedol v tejto súvislosti advokát Ján Čarnogurský ml. Na Havrana v súvislosti z článkom už skôr podal trestné oznámenie.Havran podľa Čarnogurského ml. v článku hanlivo označuje mystériá a pašie kresťanskej cirkvi za „divadlo“, kňazskú sutanu za „sukňu“, posiela katolíckych kňazov „do cirkusu, aby cirkvi zarobili nejaké love“."Autor vyjadruje fiktívnu nadradenosť, pýchu a svojstrednosť svojich názorov spôsobom urážlivým pre mnohých obyvateľov našej krajiny," povedal advokát s tým, že Havran svojimi vyjadreniami závažne porušil Etický kódex novinára, ku ktorému sa hlási aj RTVS a zaväzuje sa ho dodržiavať."Vzhľadom na skutočnosť, že RTVS je financovaná neposledne aj z daní a príspevkov kresťanov žijúcich na Slovensku, žiadame, aby RTVS prerušila spoluprácu s človekom, ktorý opakovane pejoratívne, neslušne a nadradene uráža kresťanov, kresťanskú vieru a kresťanské symboly a porušuje Etický kódex novinára," zdôraznil Čarnogurský ml.RTVS ako nezávislá inštitúcia, rešpektujúca vierovyznania všetkých občanov Slovenska by podľa neho nemala pomáhať niektorým jednotlivcom v presadzovaní ich spupných bohorovných názorov zameraných na potieranie náboženského presvedčenia iných. "Boh sa pyšným protiví," dodal advokát.Advokátska kancelária Čarnogurský ULC s.r.o. podala v utorok trestné oznámenie v súvislosti s hanobením katolíckeho náboženstva, viery a jej predstaviteľov. Oznámenie konkrétne podali na autora článku na portáli denníka SME s názvom „Pošlite Kuffu do cirkusu“ s podtitulom „Prelátom vyhovujú čo najdebilnejší veriaci“ a podnadpisom „Z Márie Barbie“."Autor vystupujúci pod menom Michal Havran hanobí v článku kresťanstvo a kresťanov. Z článku sála pýcha a nadraďovanie extrémistických názorov autora nad názory všetkých veriacich kresťanov. Autor sa postavil proti Bohu kresťanov a proti Ježišovi Kristovi. Článok autora je nielen nemorálny, ale aj protiprávny. Jeho zverejnením bol spáchaný trestný čin," uviedol Ján Čarnogurský ml.Publicistovi verejne vyjadrilo podporu dvadsať signatárov, medzi ktorými sú aj teológovia, publicisti či politik. Trestné oznámenie považujú za útok na slobodu prejavu, zastrašovanie a zneužívanie právnej ochrany náboženského vyznania.Pod stanovisko sa podpísali evanjelickí teológovia Ondrej Prostredník, František Ábel, teológovia Miroslav Kocúr a Samuel Jezný, evanjelickí farári Jakub Pavlús a Anna Polcková, starokatolícky kňaz Martin Kováč, kazateľ a spisovateľ Daniel Pastirčák, ale aj filozof Egon Gál, politik Ivan Štefunko či historik Miloslav Szabo .