Policajti zachránili muža, chcel skočiť z Mosta Apolo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. júla (TASR) – Policajti zachránili 47-ročného muža, ktorý chcel vo štvrtok (5.7.) krátko pred 13.00 h spáchať samovraždu skokom z bratislavského Mosta Apollo do rieky Dunaj. Počas komunikácie využili policajti jeho chvíľkovú nepozornosť a stiahli ho späť na chodník. Po záchrane im odovzdal vrecúško s neznámou bielou látkou. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia Mihalíková.Zachránený 47-ročný Bratislavčan bol odovzdaný do starostlivosti privolaným záchranárom, ktorí mu poskytli prvú pomoc a previezli ho do jednej z bratislavských nemocníc.spresnila Mihalíková.Polícia začala v tomto prípade trestné stíhanie vo veci trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov a lebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi.