RTVS: Detailný projekt Trojky by mal byť predstavený v októbri

Na archívnej snímke generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník. Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. júla (TASR) – Podrobnosti programovej štruktúry tretieho televízneho okruhu RTVS predstaví vedenie verejnoprávneho vysielateľa na jeseň.informoval členov Rady RTVS na pondelkovom rokovaní generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.povedal Rezník.Trojka RTVS sa spomínala na pondelkovom rokovaní Rady RTVS v súvislosti so zmenou rozpočtu. Malá časť (200.000 eur) z deväťmiliónovej sumy, ktorú RTVS dostala od štátu ako čiastočnú náhradu za znížené príjmy z koncesionárskych poplatkov, pôjde na budovanie novej identity v súvislosti so spustením nových programových služieb.Spustenie Trojky ako okruhu zameraného na šport a zdravý životný štýl s publicistickými presahmi prezentoval Rezník v roku 2017 vo svojom projekte ako kandidát na post riaditeľa RTVS. Trojka, plánovaná na rok 2020, by mala nielen vytvoriť priestor pre šport, ale takisto pomôcť žánrovo "vyčistiť" druhý program, ten by mal byť zameraný počas dňa na deti a školy a večer by to bola televízia artového typu aj s priestorom pre národnostné menšiny či záujmové skupiny. Rezník má ambíciu doplniť televízne programové služby aj o štvrtý program, zameraný na starších divákov.