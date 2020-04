RTVS má zvážiť investigatívne relácie, Rezník vysvetľoval zastavené príspevky o Dankovi

Otázka rozšírenia programu

Zastavené príspevky o komunikácii Danka

7.4.2020 - Parlamentný výbor pre kultúru a médiá dnes zaviazal generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka prehodnotiť vysielanie investigatívnych relácií a zaradiť do vysielania programy pre deti a mládež v nadväznosti na komunikáciu s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom (SaS). Podľa predsedu výboru Kristiána Čekovského z hnutia Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) je veľkým problémom, že verejnoprávna televízia zastavila výrobu občiansko-publicistickej relácie Občan za dverami a investigatívnej relácie Reportéri.„Množstvo občanov má problémy ekonomické, sociálne, zdravotné a potrebujú informácie, ako si poradiť. Práve na to je občianska publicistika,“ zdôraznil Čekovský. Podľa neho nie je preto dôvod výrobu týchto relácií pozastaviť. „Nedá sa akceptovať argument, že nie je možné vyrábať z dôvodu, aby sa zamedzilo kontaktu redaktora s respondentom,“ vyhlásil šéf mediálneho výboru.Podľa neho verejnoprávna televízia v čase šírenia koronavírusu zmenila programovú štruktúru a prispôsobila vysielanie pre čo najširšie spektrum divákov. „Naďalej zostáva otázkou, či ešte nie sú možnosti rozšírenia programu či už vysielania pre deti a mládež a vysielania psychologických poradní,“ doplnil.Výbor doplnil do programu rokovania tiež správu analytických organizácií Memo 98 a Globsec. Ako uviedol Čekovský, správa hovorí o tom, že vysielanie RTVS nebolo počas predvolebnej kampane nezávislé a apolitické. Najčastejšie pozývaným hosťom do diskusnej relácie RTVS O päť minút dvanásť bol podľa správy predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). V správe sa tiež spomína komunikácia Danka s Alenou Zs. Tá je v súčasnosti obžalovaná aj v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. „Konfrontovali sme riaditeľa RTVS (s informáciou o tom, pozn. SITA), že niektoré príspevky mali byť zastavené, čo sa týka komunikácie Andreja Danka s Alenou Zs.,“ uviedol Čekovský. Podľa neho sa riaditeľ Rezník nevyjadril k tomuto bodu dostatočne.Parlamentný výbor preto požiadal generálneho riaditeľa Rezníka, aby podal vysvetlenie o tom, ako vedenie spravodajstva RTVS zabezpečovalo v predvolebnom období nezávislosť a objektívnosť a zároveň pripravil a informoval výbor o konkrétnych opatreniach, ktorými chce zabezpečiť objektivitu, nestrannosť a nezávislosť spravodajstva. Rezník by tak mal urobiť do siedmich pracovných dní a výbor na najbližšej schôdzi o nich informovať osobne.