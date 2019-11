RTVS odvysiela pokračovanie série Spýtaj sa vašich

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 12. novembra (TASR) - V deň výročia Nežnej revolúcie prinesie RTVS nevšedné spomienky Slovákov na to, čo robili v revolučnom novembri pred 30 rokmi. Interaktívny projekt Spýtaj sa vašich pokračuje po auguste 1968 mapovaním ďalšej významnej udalosti našich novodobých dejín. Diváci si ho môžu pozrieť v nedeľu 17. novembra o 20.10 na Dvojke. TASR o tom informovala Erika Rusnáková, hovorkyňa RTVS.Dokument Spýtaj sa vašich: 89 je pokračovaním filmu k udalostiam Augusta 1968 a prináša pútavú rozprávanú históriu cez individuálne svedectvá a zážitky. Nesústredil sa na príbehy tvárí známych z revolučných tribún, ale prostredníctvom audio-video denníka na drobné prežívanie malých osobných dejín v kontexte veľkých spoločenských zmien s odstupom 30 rokov života v slobode.Samotnú režisérku Barboru Berezňákovú počas rozhovorov prekvapilo pomerne veľké množstvo spomienkových optimistov medzi respondentmi:Okrem spomienok však ľudia podľa režisérky veľmi dobre zhodnotili vývoj Slovenska po Novembri 89.uviedla s tým, že filmovou sériou Spýtaj sa vašich chcú tvorcovia podnecovať k medzigeneračnému dialógu o spoločnosti a postavení ľudských práv v nej, o slobode a podpore demokratických hodnôt.Projekt, za ktorým stojí občianske združenie Film Generácia, vznikol za podpory a spolupráce RTVS. Jeho koproducentom je aj kreatívna platforma Známa firma. Súčasťou projektu je webstránka www.spytajsavasich.sk. Funguje ako interaktívny on-line pamätník, do ktorého je možné pridávať texty, videá, audionahrávky či fotografie, zaznamenávajúce spomienky na tieto udalosti.Ešte pred televíznou premiérou si nový interaktívny dokument môžu pozrieť v podstate priamo z ulice všetci, ktorí budú v piatok až nedeľu prechádzať bratislavským Námestím SNP. Verejne sa bude film premietať v Kunsthalle LAB v piatok 15. novembra od 20.00 do 22.00 h, v sobotu 16. novembra od 10.00 do 22.00 h a v nedeľu 17. novembra od 10.00 do 20.00 h.