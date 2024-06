RTVS opúšťa známy moderátor a bývalý šéf spravodajstva Miro Frindt, vo verejnoprávnej televízii končí po 25 rokoch

Spravodajstvo dnes funguje inak

Podpora od bývalej poslankyne

Výstražný štrajk

napísala.

Na záver dodala, že bojovať za pravdu nikdy nebolo jednoduché a Miro Frindt ten boj ustál so cťou. „Obaja milujeme RTVS. Verejnoprávnu. Nie štátnu, nie politickú. Snáď sa tam raz vrátime,“ uzavrela.

13.6.2024 (SITA.sk) - RTVS opúšťa známy moderátor a bývalý šéf televízneho spravodajstva Miro Frindt . Vo verejnoprávnej televízii končí po 25 rokoch.Frindt patrí medzi otvorených kritikov snáh Ficovej vlády o zmeny v RTVS.„Nie, nebolo to ľahké rozhodovanie, nebudem machrovať, že opúšťam televíziu rád. Keby toto bolo silné verejnoprávne médium vo vyspelej demokracii, so svojimi skúsenosťami a v tomto veku by som bol na vrchole kariéry. Žiaľ, u nás to tak nie je. Musím sa zariadiť inak,“ napísal na sociálnej sieti.Posledný júnový deň bude jeho posledným dňom vo verejnoprávnom médiu. RTVS ho podľa jeho slov veľa naučila.„Venoval som jej 25 rokov života, v Mlynskej doline som zošedivel. Verím, že som niečo odovzdal aj vám – televíznym divákom,“ uviedol. Kolegom v RTVS želá všetko dobré, veľa trpezlivosti a síl.„Nedajte sa klamať starosvetskými poučkami o vyvažovaní, dajú sa veľmi ľahko politicky zneužiť. Spravodajstvo dnes funguje inak,“ naznačil Frindt.Pre portál omediach.sk povedal, že od januára nie je v žiadnych spravodajských prémiových formátoch RTVS.„Nebudem sa pýtať manažérky televízneho spravodajstva prečo. Mali sme už na začiatku rozdielne pohľady na reláciu Interview, ktorú moderujem,“ uviedol.Mira Frindta na sociálnej sieti podporila aj dramaturgička, textárka a bývalá poslankyňa Národnej rady SR Monika Kozelová „Mladší kolegovia sa pýtajú, prečo odchádzaš. No lebo… Aj mňa už poslali. Niekoľkokrát. A vždy to bolo o zmene politického vedenia krajiny. A keď si spomeniem na tie dôvody… to len bolo niečo! Vraj “Detská tvorba nie je v centre záujmu RTVS”,“ uviedla a dodala, že na ňu to skúšali rôzne.Napríklad ju nútili podpísať absolútne nadhodnotenú zmluvu až o takú sumu, že to bolo „na basu.“ „A viazala sa k eventu Róberta Fica, Širokého a Smeru. Nepodpísala som ju. A tak to spravili inak. Šikovné,“V pondelok sa zhruba 150 zamestnancov a spolupracovníkov RTVS zúčastnilo na prvom výstražnom štrajku. Protestujú proti návrhu zákona z dielne SNS, ktorý zásadným spôsobom mení celú RTVS.