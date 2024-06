Zrušenie Rady pre štátnu službu bude podľa mimovládok krokom späť, je dôležitá pre nezávislý dohľad nad výkonom štátnej služby

Profesionalizácia štátnej služby

Legitímna otázka

13.6.2024 (SITA.sk) - Rada pre štátnu službu je nesmierne dôležitá pre zachovanie nezávislého dohľadu a monitorovanie výkonu štátnej služby na Slovensku. Jej zrušenie by bolo krokom späť.Tvrdia to v spoločnom stanovisku mimovládne organizácie Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť Slovensko.digital , Bystriny a Transparency International Slovensko Rada vznikla ešte v roku 2017 v snahe profesionalizovať štátnu službu a ako miesto, na ktoré sa môžu úradníci či bežná verejnosť obrátiť, ak vidia nedostatky v úradníckej oblasti.„Rada robí dôležitú výskumnú a osvetovú činnosť, bez ktorej by nám chýbali dáta a poriadne by sme nevedeli, čo sa vlastne v štátnej službe deje. Ak chceme ako krajina robiť rozhodnutia na základe dôkazov a dát, potrebujeme nestranne sledovať podmienky pre úradníkov a vydávať nezávislé usmernenia,“ upozorňujú mimovládky.Otázka, ako tento nezávislý orgán viac zefektívniť, je podľa nich legitímna, ale mala by byť zodpovedaná prostredníctvom odbornej diskusie – nie cez pozmeňovací návrh na zrušenie rady ako takej.Zrušenie Rady pre štátnu službu prinesie štátu úsporu financií a kontrola bude aj naďalej zabezpečená. Tvrdí to Úrad vlády SR po tom a argumentuje tým, že toto opatrenie prinesie odhadovanú úsporu zhruba 655 000 eur ročne.