RTVS ponúkne cez vianočné obdobie pestrý program

Bratislava 27. novembra (TASR) – Overená rozprávková i filmová klasika, rozhovory, rozhlasové hry, ale aj novú rozprávku Čarovný kamienok či pokračovanie historickej drámy Mária Terézia ponúkne RTVS počas vianočných sviatkov pre divákov a poslucháčov. Sviatočnú programovú štruktúru predstavil v stredu počas tlačovej konferencie manažment verejnoprávneho média.Na Štedrý večer odvysiela Jednotka v premiére rozprávku z dielne RTVS Čarovný kamienok. Ako uviedol televízny programový riaditeľ RTVS Marek Ťapák, rozprávkové Vianoce budú na Jednotke pokračovať koprodukčnou rozprávkou Princezná a pol kráľovstva, ktorú RTVS pripravila s Českou televíziou. Na Štefana 26. decembra sa môžu diváci tešiť na premiéru Čertovského pera. Fanúšikovia animovaných rozprávok si prídu na svoje od 23. decembra, keď budú na Dvojke odvysielané večerníčkové seriály Drobci a Websterovci. Od 31. decembra ich vystrieda seriál Tresky Plesky.Pokračovanie výpravnej historickej minisérie Mária Terézia II. uvedie Jednotka 27. a 28. decembra. Lákadlom podľa Ťapáka je aj kinohit Loli Paradička a film Cesta do nemožna. Z premiérovej zahraničnej produkcie RTVS odvysiela titul Božská Florence a romantickú komédiu Srdcu nerozkážeš.Obdobie vianočných sviatkov divákom spríjemnia aj nestarnúce filmy československej klasiky ako S tebou mě baví svět, Dívka na koštěti, Pyšná princezná, Marečku, podejte mi pero. Chýbať nebudú ani klasické slovenské filmy Vianočné oblátky, Majster kat či trojdielny film Sváko Ragan.Duchovné hodnoty a tradície Vianoc a Nového roku na Jednotke umocnia prenosy zo slávnostných bohoslužieb. Pripravená je aj polnočná omša 24. decembra, pápežské požehnanie Urbi et Orbi 25. decembra či priamy prenos z Novoročnej svätej omše 1. januára. Dvojka pripravila počas vianočných programov aj viaceré premiéry dokumentov.Posledný večer tohto roka bude na RTVS patriť zábave aj hudbe. Jednotka pripravila špeciálne silvestrovské vydanie šou Milujem Slovensko a Neskoro večer. Dvojka odvysiela premiéry koncertov Ariany Grande a Duran Duran i vystúpenia U2 a Robbieho Williamsa.Rozhlasová vianočná nádielka tradične zahŕňa rozhovory s osobnosťami, rozprávky, rozhlasové hry či koncerty vážnej, ľudovej i populárnej hudby.povedal programový riaditeľ rozhlasu Michal Dzurjanin.Rádio Slovensko odvysiela niekoľko premiér. Pozvanie Adely Vinczeovej do relácie Spojky na Štedrý deň prijal Richard Müller. Súčasťou prúdového vysielania bude aj päť prozaických miniatúr súčasných slovenských autorov. Na Druhý sviatok vianočný si poslucháči vypočujú premiéry hitov Stanislava Štepku Návod na použitie a fíčra Diany Kacárovej Vianoce. Súčasťou vysielania budú aj prenosy bohoslužieb.Vianočný aj novoročný program na obidvoch okruhoch RTVS bude podľa generálneho riaditeľa Jaroslava Rezníka zohľadňovať ducha Vianoc.dodal pre TASR Rezník.