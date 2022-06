RTVS potrebuje ročne 200 miliónov eur, voroí Rezník a vysvetlil aj nomináciu Chuguryana

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) potrebuje ročné príjmy na úrovni 200 miliónov eur, čo znamená približne o 60 miliónov eur viac ako teraz. Buď sa navýši zmluva so štátom, alebo sa zvýšia koncesionárske poplatky

Na verejnom vypočutí pred parlamentným výborom pre kultúru a médiá to povedal kandidát na post generálneho riaditeľa RTVS a súčasný šéf verejnoprávneho média Jaroslav Rezník

Otázka Chuguryana

Zmluvy na dobu určitú

Vysielanie okruhov

Rozvoj online obsahu

13.6.2022 (Webnoviny.sk) -Rezník čelil otázke nominácie Vahrama Chuguryana na post šéfa spravodajstva RTVS. Povedal, že za jeho účinkovania sa zvýšila dôveryhodnosť a sledovanosť spravodajstva.To, ako RTVS pokryla začiatok vojny na Ukrajine, označil Rezník za chybu Chuguryana. K otázke výšky odstupného pre Chuguryana povedal, že by nemal problém zverejniť ho, ale platná legislatíva to neumožňuje.Viacerí kandidáti na post šéfa RTVS hovorili o nestabilite zamestnancov a o tom, že sa s nimi uzatvárajú zmluvy na dobu určitú.Rezník uviedol, že sa nechce vyhovárať, ale keď prišiel do RTVS zdedil veľké množstvo zmlúv na dobu určitú a boli na mesačnej báze.Neskôr ich predĺžili na tri mesiace. Dodal, že v spravodajstve a publicistike sa zmluvy postupne preklápajú na dobu neurčitú.Pri predstavovaní svojho projektu Rezník povedal, že televízny okruh Jednotka bude naďalej vzdelávať, informovať a zabávať, s dôrazom na environmentálne témy.Dvojka sa profiluje ako okruh na vysielanie pre deti a mládež, dokumentárnu tvorbu, duchovné vysielanie, vysielanie pre národné menšiny a vo večerných hodinách pre náročných divákov. Trojka nie je podľa Rezníka len o archívoch, „vysiela sa tam kvalitná publicistika“.Ako uviedol šéf RTVS, okruh Šport poskytuje maximálne množstvo živých prenosov. Spravodajský okruh 24 označil za nebulvárny zdroj informácií, s tým, že v roku 2023 začne spravodajstvo vysielať novým spôsobom a založené bude na dátových analýzach s odbornými respondentmi a v novom štúdiu.Posilniť chce rozvoj online obsahu, ktorý sa bude dať využiť aj v televízii a rozhlase.