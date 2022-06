Prezidentka hovorila so Zelenským a Dudom o podpore udelenia kandidátskeho štatútu pre Ukrajinu na vstup do EÚ

13.6.2022 -Ako informoval hovorca slovenskej hlavy štátu Martin Strižinec , Slovensko aj Poľsko takýto krok podporujú a snažia sa Ukrajine pomôcť. Ukrajinský prezident sa za to prezidentke Čaputovej aj poľskému prezidentovi Dudovi poďakoval a ocenil podporu oboch krajín.„Pokračujeme v koordinácii našich aktivít pred budúcotýždňovým kľúčovým samitom Európskej únie, ktorý by mal o tejto otázke rozhodnúť. Dnes sme sa rozprávali najmä o tom, ako ďalej komunikovať so štátmi Európskej únie, ktoré majú v tejto otázke ešte skeptický postoj, a preto budem ešte pokračovať v telefonickej komunikácii s viacerými európskymi prezidentmi," uviedla Zuzana Čaputová.Prezidentka sa k dnešnému videohovoru pripojila z domáceho prostredia, kde sa stále lieči po tom, ako mala minulý týždeň pozitívny test na koronavírus