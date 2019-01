RTVS prichádza s novou reláciou V centre Európy

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) v súvislosti s májovými voľbami do Európskeho parlamentu pripravila novú publicistickú reláciu V centre Európy. Foto: RTVS Foto: RTVS

Bratislava 24. januára (TASR) - Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) v súvislosti s májovými voľbami do Európskeho parlamentu pripravila novú publicistickú reláciu V centre Európy. Prvú časť odvysiela Dvojka v sobotu 26. januára o 18.00 h. Ďalších päť dielov uvidia diváci počas víkendov vo februári, marci, apríli, máji a júli. Informovala o tom hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.uvádza RTVS v tlačovej správe. Zároveň má relácia priblížiť spôsob, akým môže široká verejnosť získavať informácie z Európskeho parlamentu priamo od ľudí, ktorí v ňom pôsobia, a z verejne dostupných zdrojov.Každý mesiac dvaja vybraní záujemcovia vycestujú s televíznym štábom RTVS na plenárnu schôdzu Európskeho parlamentu do Štrasburgu, kde budú riešiť niektorú z aktuálnych európskych tém. Ľudia, ktorých zaujíma dianie na európskej scéne, sa môžu do relácie prihlásiť prostredníctvom mobilnej aplikácie RTVS iReportér.Informácie o vybraných témach budú zisťovať už počas cesty do Štrasburgu, kam sa dostanú rôznymi spôsobmi – vlakom, autom, letecky aj kombinovane. Redaktor RTVS im pomôže ich zistenia priamo v Európskom parlamente konfrontovať so slovenskými europoslancami. Následne o nich budú hovoriť aj s odborníkom na európske záležitosti v bratislavskom štúdiu RTVS.poznamenal šéf sekcie spravodajstva a publicistiky RTVS Vahram Chuguryan.RTVS na tento televízny projekt získala grant z Európskeho parlamentu.