RTVS prináša novú diskusnú reláciu o celosvetových vedeckých objavoch

Bratislava 19. septembra (TASR) – Objavné informácie, kritické myslenie, zanietené rozhovory so špičkovými slovenskými aj zahraničnými expertmi o celosvetovom vedeckom spoznávaní sveta. To všetko prinesie nová diskusná relácia RTVS Experiment. V premiére ju Dvojka odvysiela vo štvrtok 20. septembra o 20.10 h. Ďalšie časti diváci uvidia na Dvojke každý štvrtok v deň vysielania zápasov Európskej ligy UEFA. TASR o tom informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.Novú reláciu bude moderovať Martin Strižinec, ktorý vyspovedá hostí z rôznych oblastí - od astronómie, fyziky, chémie, biológie až po ekonómiu, antropológiu či sociofilozofiu. Experiment podľa RTVS reaguje na základné témy budúceho vývoja ľudstva. Diváci sa napríklad dozvedia zaujímavé informácie o možnostiach ďalšieho osídľovania vesmíru, vplyve umelej inteligencie na chod spoločnosti alebo genetickej úprave rastlín, živočíchov a ľudí.priblížil kreatívny producent vývoja RTVS Tomáš Kaminský. Charakter celej diskusnej relácie a preberané témy podčiarkuje aj moderné futuristické štúdio s veľkou projekčnou plochou, na ktorej sa budú premietať zábery skúmaného fenoménu.Hosťom premiérovej časti Experiment bude vo štvrtok 20. septembra paleontológ Matúš Hyžný. V relácii opraví chybné predstavy laikov o dinosauroch a vysvetlí, či mali perie, akú mali farbu, či by sa dali klonovať. Taktiež objasní, ako vyzeralo územie Slovenska pred miliónmi rokov, čo sú pištoľové krevety a ako žili desaťnožce. Počas diskusie odznejú najnovšie poznatky o masovom vymieraní dinosaurov a tiež dôvody, ktoré k tomu prispeli.