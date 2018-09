DAB pripravuje výstavu Shut up! Hlas demokracie v ohrození

Na archívnej snímke budova Divadla Andreja Bagara. Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš Na archívnej snímke budova Divadla Andreja Bagara. Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš

Nitra 19. septembra (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre sprístupní vo štvrtok 20. septembra vo foyer výstavu Shut up! Hlas demokracie v ohrození. Ide o medzinárodný projekt, ktorý je reakciou na vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Za koncepciou výstavy je agentúry Respect APP, ktorá vyzvala dizajnérov, aby vytvorili plagát na túto tému.Na výzvu prišlo celkovo 384 diel z 36 krajín, napríklad z Číny, Poľska, Jordánska, Cypru, Talianska, Južnej Kórey, USA, Kanady, Ruska, Japonska, Ukrajiny, Iránu, Ekvádoru, Mexika, Portugalska, Švajčiarska a ďalších štátov. Autori koncepcie výstavy vybrali 100 najlepších, aby v celosvetovej mierke reprezentovali tento projekt.DAB predstaví 40 plagátov, ktoré sú vybrané špeciálne pre túto výstavu. „To znamená, že jej návštevníci si u nás môžu pozrieť plagáty, ktoré na iných inštaláciách tejto putovnej výstavy neuvidia," uviedla projektová manažérka DAB Slavka Civáňová.Ako pripomenula, divadlo pripravilo výstavu Shut up! Hlas demokracie v ohrození v súvislosti s premiérou inscenácie Mechanický pomaranč, ktorú uvedie v piatok 21. septembra. Témou, ktorú majú plagáty i inscenácia spoločnú, je motív násilia a to, ako naň spoločnosť reaguje.Súbor plagátov nainštalovaných do jedného celku je podľa Civáňovej mimoriadne sugestívny a má veľkú silu. „Plagáty spája jeden motív, takže aj napriek tomu, že každý má iného autora z inej krajiny, objavujú sa na nich veľmi podobné grafické prvky v podobe pera, terča, či mikrofónu, teda univerzálne motívy, ktoré sú bez ohľadu na rasu, či štátnu príslušnosť symbolmi slobody a boja proti násiliu," skonštatovala Civáňová.Výstava potrvá v priestoroch DAB do 7. novembra. „Prístupná je vždy hodinu pred každým predstavením i počas neho. Návštevníci si ju môžu pozrieť aj počas celého trvania Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, s ktorým DAB projekt pripravilo," dodala Civáňová.