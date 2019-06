Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 27. júna (TASR) – RTVS pripravila na leto pestrý televízny a rozhlasový program. Divákom Jednotky a Dvojky ponúkne filmovú klasiku, westerny, množstvo zábavy a prémiové dokumenty. Programové okruhy Slovenského rozhlasu ponúknu poslucháčom súťaže, seriály, rozhovory, ako aj živé koncerty z rôznych letných festivalov. TASR informovala PR manažérka Silvia Turnerová.Pondelkové večery na Jednotke budú aj v lete patriť Európskemu kinu, v rámci neho RTVS odvysiela filmy ako Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol, Marie – Francine, Muž v tieni, Uvoľni sa! či premiéru slovenského filmu Backstage. Stredajšie večery budú patriť westernom, pripravené sú filmy Sedem statočných, El Dorado, Macknennovo zlato či Veľká zem. Štvrtkový prime time prinesie reprízu historického seriálu Mediciovci: Vládcovia Florencie, od septembra RTVS ponúkne v premiére 2. a 3. sériu tohto seriálu. Piatkové večery budú patriť hudbe, na obrazovkách Jednotky v úspešných Legendách popu zaznejú hity najznámejších českých a slovenských interpretov populárnej hudby. Sobotné večery na Jednotke ovládne nesmrteľný Louis de Funés a jeho príbehy s Fantomasom aj ďalšie známe komédie. Nedeľný program ponúkne viacero dvojdielnych filmov, diváci si znovu budú môcť pozrieť aj filmy Štúdio 1, Rivali, Rudolph Valentino či Hranica.Dokumentárnou udalosťou letnej vysielacej sezóny na Dvojke je piatkový tematický večer - Dialóg s planétou – koncipovaný z legendárnych dokumentov Pavla Barabáša a následným rozhovorom o vplyve ľudskej činnosti na našu planétu. Diváci si dokumenty budú môcť pozrieť aj ďalšie všedné dni. Akvizičné dokumenty sa budú venovať vede a technike, prírode aj investigatíve. Na pracovné večery pripravila RTVS na Dvojke pestrý výber filmov, od pondelka do štvrtka to bude v Letnom kine predovšetkým európska produkcia, piatkové večery budú v júli patriť slovenským filmom s témou Letné lásky (Marhuľový ostrov, Nebo, peklo, zem, Kruté radosti) a v auguste to budú pri príležitosti 75. výročia SNP filmy s povstaleckou tematikou. Letné pondelky a piatky na Dvojke potešia priaznivcov divadla, v pondelok to budú najmä komédie, piatok bude vyhradený predstaveniam Radošinského naivného divadla. Dvojka sa bude venovať aj športu, priaznivci cyklistiky budú od 6. júla sledovať priame prenosy z Tour de France.Rádio Slovensko prinesie poslucháčom motoristické rady, informácie o počasí v prímorských letoviskách, súťaž Auto na kľúč. Rádio Regina pripravilo letný seriál o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, folklórne leto či S Reginou na bicykli. Premiéry cyklu Naša zabudnutá klasika ponúkne Rádio Devín, v programe Fenomenálne leto budú znieť vybrané reprízy úspešného formátu Fenomény či programu Litera fest. Rádio_FM sa zameria na letné hudobné festivaly, premiéry spoločenských a politických diskusií budú aj počas leta znieť na vlnách národnostného Rádia Patria.