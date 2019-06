SAV spustila dva nové grantové projekty DoktoGrant a MoRePro

Na snímke vchod do areálu Slovenskej akadémie vied (SAV) na Dúbravskej ceste v Bratislave Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 27. júna (TASR) - Slovenská akadémia vied (SAV) spustila v júni dva nové grantové programy – Program grantov pre doktorandov SAV (DoktoGrant) a Mobilitný a reintegračný program SAV (MoRePro). Výzvy na podávanie žiadostí o grant a prihlášok do programu sú momentálne otvorené. Akadémia o tom informuje na svojej internetovej stránke.V prípade DoktoGrant ide o aktivitu SAV so zámerom podporiť vedecké projekty študentov dennej formy doktorandského štúdia realizovaného v rámci organizácií SAV.uvádza sa na stránke SAV. Žiadosti je možné podávať do 31. augusta.Cieľom programu MoRePro je prilákať na pracoviská SAV špičkových domácich i zahraničných vedcov.tvrdí akadémia. SAV chce takýmto spôsobom prilákať budúcich lídrov, ktorí budú rozvíjať výskumné témy v medzinárodnom kontexte. Žiadosti je možné podávať do 6. septembra.