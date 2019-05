RTVS pripravuje pre divákov televíznu drámu Nero a Seneca

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 23. mája (TASR) - Vo štvrtok sa začalo natáčanie televízneho filmu Nero a Seneca, ktorý Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) odvysiela v novembri tohto roka. Takmer po desiatich rokoch ide o televízne dielo, ktoré RTVS vyrába výlučne v jednom zo svojich štúdií. Naposledy zrealizovala pod svojou strechou inscenáciu Dôverní nepriatelia.Prvej klapke predchádzali dvojmesačné čítacie, kostýmové a pohybové skúšky. Stavba scény, ktorú navrhol Jozef Ciller, trvala týždeň.uviedla producentka RTVS Zuzana Balkóová.Natáčanie v najväčšom štúdiu RTVS je naplánované približne do polovice júna. Napriek tomu, že ide o štúdiovú výrobu, bude sa realizovať filmovou záberovou technológiou s následnou obrazovou a zvukovou postprodukciou.Nero a Seneca je adaptáciou divadelnej hry súčasného ruského dramatika Edvarda Radzinského. "Na základe tejto divadelnej hry Marek Ťapák navrhol, že by bolo načase, aby sa RTVS vrátila s niečím exkluzívnym do svojich štúdií a pripravila divákom televíznu lahôdku. Text ma očaril. Je jeden z najlepších, aké som za posledné roky čítal z oblasti divadelnej tvorby, a slúžil ako výborné východisko na televíznu adaptáciu," priblížil dramaturg RTVS Roman Brat. Radzinského hru Divadlo za čias Nera a Senecu v preklade Antona Kreta upravila do televíznej podoby Zuzana Šajgalíková. Autorkou hudby je Ľubica Čekovská a hlavným kameramanom Peter Bencsík.Príbeh tejto drámy privedie divákov do starého Ríma. Nero zahrá Senecovi posledné divadlo v jeho živote. Celá scéna sa bude odohrávať v aréne. "" poznamenal Brat. Dodal, že ide o viacvrstvový príbeh, ktorý má v sebe moderné a nadčasové prvky.Podľa režiséra Mareka Ťapáka príbeh nesie v sebe množstvo asociácií, či už na štát, spoločnosť, rodinu, alebo pracovné vzťahy.tvrdí Ťapák.vysvetlil režisér.V titulnej úlohe Nera sa predstaví člen Činohry Slovenského národného divadla Richard Autner. Senecu stvárni dlhoročný člen súboru Divadla Jána Palárika v Trnave Vladimír Jedľovský. Senátora Flavia bude hrať Martin Horňák a filozofa Diogena Peter Šimún. Roly Venuše sa zhostí Marta Maťová a Amora René Schleifer. Okrem toho bude kulisu dotvárať oddiel pretoriánov, ktorí museli prejsť špeciálnou pohybovou prípravou.