V Bratislave sa je Film Expo, podporil ho aj režisér V. Struhár

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 23. mája (TASR) - Asociácia slovenských kameramanov (ASK) organizuje vo štvrtok v Bratislave prvý Industry Day, ktorý sa pod názvom Film Expo koná v Ateliéroch Studia 727. Na programe veľtrhu sú workshopy, prednášky a prezentácie technologických noviniek na podporu kreatívnej tvorby filmárov. Jedným z prednášajúcich je slovenský režisér Vlado Struhár, ktorý pred desiatimi rokmi vyvinul software Qtake. Využívajú ho hollywoodske produkcie okolo Petra Jacksona, Jamesa Camerona a Stevena Spielberga.hovorí Struhár. Ako reklamný režisér potreboval pri tvorbe nástroj, ktorý by mu umožnil čo najefektívnejšie nakrúcanie. A dnes tvrdí, že aj vďaka svetovým režisérom a ich náročným požiadavkám sa hranice posúvajú stále ďalej.vysvetľuje, vďaka ktorej sa jeho technológia dostala napríklad medzi Favourite Picks na NAB Show 2019 Las Vegas a predstaví ju aj v rámci ASK Industry Day.Komplexné podujatie predstavuje súčasný stav filmovej techniky a technológie na Slovensku a zároveň vytvára priestor na predvedenie jej praktického použitia. Prezentácie sú určené pre všetky subjekty slovenského filmového priemyslu.dodáva riaditeľ Industry Day, člen asociácie, Noro Hudec. Prínosom veľtrhu má byť podľa neho podpora slovenských firiem, už etablovaných, ale aj podpora menej známych prenajímateľov techniky, ktorí sa ešte len snažia presadiť sa na trhu.Podujatie otvára priestor aj zahraničným firmám a producentom, s úmyslom kvalitatívneho zlepšenia slovenského filmového prostredia a súčasne podporiť aj cestu slovenským subjektom do zahraničia. Jednotlivé vystúpenia a ukážky zahrňujú oblasť prenájmu filmovej techniky s možnosťou presahu na postprodukčný proces, strih, grading a iné riešenia, ktorú sú súčasťou tvorby audiovizuálneho diela.uzavrel Hudec.Film Expo ponúka aj výstavu testovacích obrazcov slovenského kameramana Ivana Puťoru, ktorý v roku 2017 získal v Bratislave cenu za technologických prínos v rámci podujatia Kamera.