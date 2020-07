RTVS sa ohradzuje voči vyhláseniam Čekovského o predraženej výrobe diskusnej relácie Do kríža

Vysvetľujú náklady

Nehorázne plytvanie

7.7.2020 (Webnoviny.sk) - Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) sa ohradzuje voči opakovaným vyhláseniam predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá Kristiána Čekovského (OĽaNO) o predraženej výrobe diskusnej relácie Do kríža. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa RTVS Andrea Pivovarčiová. Čekovský na nákladnú výrobu uvedenej relácie upozornil vo svojom profile na sociálnej sieti, ale aj na zasadnutí mediálneho výboru 6. júla.„Nedávno som upozornil aj na to, že výroba relácia Do kríža je dvojnásobne drahšia ako výroba Večere s Havranom,“ uviedol vo svojom profile na sociálnej sieti Čekovský.Pivovarčiová v tejto súvislosti vysvetlila, že priemerné náklady na výrobu relácie Večera s Havranom sú 11 815,39 eura a priemerné náklady na výrobu relácie Do kríža sú 12 010,95 eura. Náklady na výrobu relácií sú podľa nej takmer identické.„Medzi reláciami sú aj značné rozdiely v personálnom zabezpečení, keďže diskusná relácia Do kríža sa natáča za účasti publika a dvoch moderátorov. Do priemerných nákladov sa počas prvého roka výroby započítavajú aj náklady na vytvorenie scény štúdia,“ upozornila hovorkyňa RTVS.Dodala, že tvrdenia predsedu Výboru NR SR pre kultúru a médiá sú nepravdivé a zavádzajúce a RTVS sa proti nim ostro ohradzuje.Čekovský v minulosti kritizoval napríklad aj projekt DNA: Hrdina. RTVS pred rokom odvysielala program Najväčší Slovák. Jeho výroba stála približne 700-tisíc eur, vecný vklad RTVS predstavoval vyše 370-tisíc eur.Čekovský priblížil, že RTVS uzatvorila so spoločnosť producenta Petra Núneza, ktorá produkovala Najväčšieho Slováka, aj zmluvu na výrobu programu DNA: Hrdina. V rámci tohto programu sa majú odvysielať dokumentárne filmy o rovnakých osobnostiach ako v Najväčšom Slovákovi.Ide o zmluvu za 805-tisíc eur. To je podľa Čekovského viac ako 80-tisíc za jeden diel 40-minútového dokumentu. Program má desať dielov. „Toto je jeden z najvýraznejších príkladov nehorázneho plytvania,“ vyhlásil vtedy Čekovský.