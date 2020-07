Koaliční poslanci mali silné reči, ale pri hlasovaní o Kollárovi stiahli chvost, povedal Pellegrini

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.7.2020 (Webnoviny.sk) - Boris Kollár Sme rodina ) je najslabším predsedom Národnej rady SR (NR SR) v histórii Slovenskej republiky. Na utorkovej tlačovej konferencii v budove NR SR to povedal podpredseda parlamentu a líder vznikajúcej strany Hlas - sociálna demokracia Reagoval tým na rozhodnutie poslancov parlamentu o tom, že Kollár ostane vo funkcii šéfa zákonodarného orgánu. Za jeho odvolanie totiž hlasovalo päť poslancov, pričom na tento účel je potrebné získať nadpolovičnú väčšinu všetkých členov zákonodarného orgánu, teda minimálne 76.„Videli ste v priamom prenose, v akej kondícii sa nachádza vládna koalícia. Vzbudzuje pochybnosť, či dokáže riešiť problémy, lebo namiesto toho, aby sme na dennej báze počuli, čo idú robiť so slovenskou ekonomikou či nezamestnanosťou, tak už niekoľko týždňov riešime kauzu, ktorú plánovali niektorí poslanci vyriešiť ‚šmahom ruky'," vyhlásil Pellegrini.Potvrdil, že skupina 11 nezaradených poslancov, ktorí spolu s ním odišli z opozičnej strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) , sa nezúčastnili na tajnom hlasovaní o odvolávaní Kollára z funkcie.Na hlasovaní sa nezúčastnili ani poslanci koaličných strán Za ľudí Sloboda a Solidarita (SaS) , ktorí predsedu parlamentu opakovane vyzývali, aby vyvodil politickú zodpovednosť a odstúpil zo svojej funkcie. Podľa Pellegriniho tým koaliční poslanci vyslali jasný signál, že aj napriek silným rečiam „stiahli chvost", ako to avizoval predseda vlády Igor Matovič OĽaNO ).