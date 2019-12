RTVS uvedie na Štedrý deň novú rozprávku Čarovný kamienok

Na archívnej snímke generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. decembra (TASR) – Verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) uvedie v premiére na Štedrý deň 24. decembra televíznu vianočnú rozprávku Čarovný kamienok. Režisérkou filmu je Kristína Herczegová, dramaturgom Dana Hlavatá, autorkou námetu a scenára je Naďa Jurkemik s Kristínou Herczegovou.V hlavných úlohách sa predstavia Zuzana Bydžovská (striga Sebela), Ady Hajdu (strigôň Bendegúz), Adela Mojžišová (sedliacke dievča Magdaléna), Ivana Mikulčíková-Wojtylová (vdova Anna), Jakub Jablonský (mlynár Matúš), Daniel Žulčák (mladý gróf Henrich), Anna Javorková (kráľovná Nabbiel), Ivo Gogál (gróf Andráš) a ďalší umelci. Produkcia sa rozprávky realizovala od 15. mája do 20. júla, celkom bolo 25 filmovacích dní, z toho 20 v exteriéroch - v prírode na štyroch rôznych miestach. Titulnú skladbu V tichu nahral Symfonický orchester Slovenského rozhlasu s folkovou speváčkou Veronikou Rabada.Snímka je humorne ladenou televíznou rozprávkou o čarovnom kamienku, ktorý plní želania, a o sile lásky, ktorá prekoná aj ľudskú chamtivosť. Čarovný kamienok vnáša do duší a sŕdc nenávisť, zlobu, hašterivosť, ale i lásku, dobro a súcit podľa toho, čo si ľudská bytosť želá. Čarovný kamienok sa po mnohých krušných i ľudsky krásnych chvíľach nakoniec vracia späť, do rúk vládcov lesa.Príbeh zavedie diváka do rozprávkovej krajiny, kde žili ľudia dlhé roky spokojne, mali svoje bežné radosti aj starosti, tešili sa z prírody naokolo, majestátneho lesa. Neprekážalo im, že je panstvo opustené a nemajú žiadneho pána. Mali pokoj a mohli si žiť slobodne. Nikto netušil, že príchod panstva znamená zmenu života k horšiemu. A netušili to ani obyvatelia lesnej ríše, ktorá bola nielen krásna, ale aj zvláštna. Okrem divých zvierat, vtákov a motýľov tam žili aj víly, škriatkovia, trpaslíci a iné čarovné a viac či menej očarujúce stvorenia, ľudskému oku neviditeľné.Vládcovia lesa darovali strigôňovi Bendegúzovi (Ady Hajdu) a strige Sebele (Zuzana Bydžovská) čarovný kamienok, ktorý mal moc plniť ľudské želania. Strigôni uzatvorili stávku, či ľudia moc čarovného kamienka zneužijú, alebo použijú na dobré skutky. A tak sa kamienok dostal do sveta ľudí a pokojný život obyvateľov lesa, malebnej dediny a panstva čakali veľké zmeny. Na panstvo v sprievode komorníka Vendelína a sestry Júlie prichádza mladý gróf Henrich, ktorého úlohou je zveľadiť majetok a naučiť sa hospodáriť. Henrich, ktorý má obrovské podlžnosti a množstvo negatívnych charakterových vlastností, má však iný úmysel. Rozhodne sa vyrúbať les. Do cesty sa mu však postavia nielen obyvatelia lesa, ale aj mlynár Matúš a jeho sestra, grófka Júlia. Divák sa dozvie, či vyhrá stávku Bendegúz, alebo Sebela.povedala pre TASR režisérka Kristína Herczegová.dodal Ady Hajdu.