Bratislavské Kino Lumiére uvedie Cudzinca v raji

Kino Lumiére, archívna snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 10. decembra (TASR) - Bratislavské Kino Lumiére uvedie v stredu (11. 12.) o 18.00 h snímku Stranger in Paradise (Cudzinec v raji). Jediné premietanie filmu na Slovensku v roku 2019 a následnú diskusiu s hosťami z Nepálu, Kazachstanu a Ukrajiny organizuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). TASR o tom za organizátorov informoval Michal Milla.Film Stranger in Paradise režiséra Guida Hendrikxa skúma citlivú tému rôznych emócií a postojov Európanov voči prichádzajúcim migrantom. Mentor, stvárnený Valentijnom Dhaenensom, vedie rozhovory s migrantmi, ktorí prišli do Európy po nebezpečnej trase cez Stredozemné more. V každom z troch dejstiev filmu ich konfrontuje s rôznymi reakciami Európanov – s nezáujmom a odmietaním v prvej časti, empatiou a dobrou vôľou v druhej a nezaujatým postojom s oficiálnymi pravidlami a obmedzeniami pre migrantov v tretej.Na projekciu snímky nadviaže diskusia s majiteľom prvej nepálskej reštaurácie v Bratislave, kazašskou absolventkou fakulty manažmentu, ktorá sa po svojom štúdiu rozhodla ostať žiť na Slovensku, a s úspešnou zakladateľkou startupu v oblasti zdravia z Ukrajiny. Pokúsia sa zodpovedať na otázky - Čo ich priviedlo na Slovensko? Aké boli ich očakávania pred príchodom a aká realita ich tu čakala? Ako ich prijali Slováci medzi seba? Čo sa v ich životoch zmenilo pobytom v inej krajine?" uviedla Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM na Slovensku.Vstup na podujatie je voľný s bezplatnými vstupenkami, ktoré si záujemcovia môžu vyzdvihnúť v čase otváracích hodín pokladne Kina Lumiére.IOM je medzivládna organizácia založená v roku 1951 s cieľom pomáhať presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V roku 2016 sa stala súčasťou systému Organizácie Spojených národov (OSN) ako migračná agentúra OSN. V súčasnosti svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo viac ako 150 krajinách sveta.