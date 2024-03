RTVS vedie podľa Tarabu bezdomovec zasypaný exekúciami. Šimkovičová žiada mediálny výbor, aby si predvolal riaditeľa

aktualizované 14. marca 2024, 12:54



RTVS pripúšťa len jeden názor

Danko jej chce určiť víziu

"Bezdomovec zasypaný exekúciami"





Ministerstvo kultúry v pondelok predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Podľa návrhu sa má zriadiť verejnoprávna inštitúcia Slovenská televízia a rozhlas (STaR), ktorá nahradí súčasný Rozhlas a televíziu Slovensku (RTVS). Po novom už nebude voliť generálneho riaditeľa STaR Národná rada SR, ale novovzniknutá Rada Slovenskej televízie a rozhlasu, ktorej troch členov nominuje priamo ministerstvo kultúry a štyroch parlament. Zákon zároveň zavádza nový inštitút Programovej rady Slovenskej televízie a rozhlasu, ktorá bude dohliadať nad vysielaným programom. Tento orgán má mať 11 členov, z ktorých deväť bude voliť aj odvolávať parlament. Dvoch členov rady si zvolia spomedzi seba zamestnanci Slovenskej televízie a rozhlasu.



Opozícia návrh tvrdo kritizuje. Hovorí o „totalitnom šialenstve" a cenzúre. Podľa nej ide o snahu politicky ovládnuť verejnoprávne médiá a dosadiť si do nich „svojich ľudí". Zamestnanci RTVS v spoločnom vyhlásení žiadajú ministerstvo kultúry, aby návrh stiahlo z pripomienkového konania. Pod vyhlásenie sa podpísalo už viac ako 800 pracovníkov a spolupracovníkov RTVS. Žiadajú, aby ministerstvo v spolupráci s RTVS vytvorilo prostredie pre celospoločenskú diskusiu o budúcnosti RTVS ako verejnoprávneho média.





14.3.2024 (SITA.sk) -Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) vo štvrtok na tlačovej besede vyzvala mediálny výbor parlamentu, aby si v najbližších dňoch predvolal generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Ľuboša Machaja , „aby vysvetlil svoj osobný bankrot a veci s tým súvisiace".Šimkovičová kritizuje RTVS a hovorí, že je neobjektívna. „Prečo pán Blaha nemohol prísť ani na vrátnicu RTVS? Prečo minister Taraba , vtedy opozičný poslanec, nebol počas celých štyroch nebol pozvaný do RTVS?" povedala.Dodala, že objektivita spravodajstva RTVS je podľa prieskumu len na úrovni 26 percent (je to najviac spomedzi všetkých televízií na Slovensku, pozn. SITA) a v celosvetovom rebríčku dôveryhodnosti médií sa Slovensko umiestnilo na 44. mieste z hodnotených 46 krajín.„Faktom je, že ľudia si čoraz viac vyhľadávajú médiá iného prúdu, alternatívne médiá. Je to z jednoduchého dôvodu. V médiách hlavného prúdu sa obyvatelia Slovenska dozvedia len informácie jedného jediného spektra, len jednej, jedinej pravdy, ktorú vy akceptujete," povedala Šimkovičová.Podčiarkla, že v témach, ako je COVID Ukrajina sa pripúšťa len jeden názor, a kto má iný, je označovaný za konšpirátora, hoaxera a prívrženca skupín z východu.Šimkovičová sa ďalej na tlačovke venovala opozícii aj bývalej ministerke kultúry Natálii Milanovej , ktorá je podľa nej viditeľná až teraz, keď už nie je ministerkou.„Strana, ktorá zrušila základné piliere RTVS, zrušila koncesionárske poplatky , teraz zvoláva protesty," povedala.Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko vyhlásil, že na RTVS „sú napojení ľudia, ktorí z nej žijú" a týchto ľudí chcú odpojiť. "Každý, kto hovorí, že RTVS nepotrebuje zmenu, klame. Nám nejde o nič iné, len určiť víziu," tvrdí.RTVS v súčasnom stave podľa neho nie je ekonomicky udržateľná. Uvoľniť preto chcú reklamný strop tak, aby RTVS mohla zarábať viac ako šesť miliónov eur na reklame. Komerčné televízie pritom podľa Danka zarábajú od 80 do 100 miliónov ročne.Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) dodal, že táto vláda nikdy nebude nalievať peniaze do inštitúcie, „ktorú riadi bezdomovec zasypaný exekúciami.“ Tvrdí, že vládu nezaujíma prioritne spravodajstvo, ale vysielacia štruktúra RTSV.„Nikoho z nás nezaujíma spravodajstvo RTVS. Štyri roky ma tam nevolali, redaktori mi povedali, že preto, lebo som nebol v koalícii ani v opozícii. Pravdou je, že naše videá na sociálnych sieťach majú väčší dosah ako spravodajské relácie aj RTVS,“ povedal Taraba. Podľa jeho názoru sa z verejnoprávnej inštitúcie stala „obyčajná braková komerčná televízia, ktorá nadbieha vysielacím štruktúram súkromných televízií.“Taraba tiež hovoril o tom, že všetko v RTVS chátra a radosť majú externé firmy, ktoré dostávajú zákazky a tiež povedal, že z RTVS sa stala „liaheň Progresívneho Slovenska “.