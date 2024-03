Na Danka zakričali, že je debil. Tlačovka k RTVS sa niesla v napätom duchu

14.3.2024 (SITA.sk) - Tlačová beseda k návrhu zákona o Slovenskej televízii a rozhlase sa niesla v napätom duchu. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko sa dostal do konfliktu s mužom, ktorý mu povedal, že je „debil".Danko ho následne žiadal, aby sa ospravedlnil, čo sa nestalo. „Ak tu vidím človeka, ktorý mi povie ‚debil‘ a pani redaktorka z RTVS sa naňho obráti a povie mu „choď preč", tak sa neviem zbaviť dojmu organizovania útoku do nás," vyhlásil Danko.Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) sa dostal do konfliktu s reaktorom TV Markíza. Tlačovka predstaviteľov SNS sa následne skončila predčasne, aj keď mali novinári ešte množstvo otázok. „Vzhľadom na priebeh tejto tlačovky vám ďakujem a prajem pekný deň a otázky smerujte na tlačové oddelenia našich strán alebo ministra kultúry," ukončil tlačovú besedu Danko.