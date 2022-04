RTVS: Verejný vysielateľ dokázal od roku 2018 každoročne hospodáriť so ziskom

28.4.2022 (Webnoviny.sk) -Rozhlas a televízia Slovensko (RTVS) pod vedením generálneho riaditeľa Jaroslava Rezníka dokázala od roku 2018 každoročne hospodáriť s účtovným ziskom a rozšírila sa o tri programové televízne služby. Vyplýva to z Odpočtu plnenia Koncepcie riadenia a rozvoja RTVS, ktorý prezentoval Rezník na dnešnom zasadnutí Rady RTVS. Podľa neho k naplneniu cieľa – hospodáriť s účtovným ziskom prispelo zefektívnenie výroby, nastavenie nového systému riadenia nákladov (kontroling), zníženie nákladov na minútu programu pri stúpajúcom ratingu sledovanosti a vytvorenie finančných predpokladov na spustenie ďalších televíznych vysielacích okruhov.Počas uplynulého funkčného obdobia pribudla k programovým televíznym službám Trojka,:ŠPORT a aktuálne aj mimoriadne spravodajské vysielanie:24. Programová služba Trojka bola spustená 22. decembra 2019 a 20. decembra 2021 RTVS odštartovala vysielanie programovej služby:Šport. Na konci februára 2022 začalo vysielanie súvislého spravodajského obsahu na novej programovej službe:24. Koncom mája RTVS opätovne obnoví vysielanie Trojky na novej frekvencii a stanica:24 zostane na pôvodnom treťom televíznom okruhu a stane sa plnohodnotnou spravodajskou televíziou. "Samozrejme, počítame s kontinuálnym zlepšovaním programovej skladby:24 tak, aby sa stala plnohodnotnou spravodajskou televíziou," podotkol Rezník.Generálny riaditeľ poukázal aj na to, že rok 2021 bol v oblasti televízneho vysielania pre RTVS mimoriadne úspešný. Celodenný podiel na trhu mal v roku 2021 najlepší výsledok za ostatných 11 rokov a prime time podiel na trhu zaznamenal najlepší výsledok za ostatných 12 rokov. Podotkol, že spravodajstvo RTVS považujú diváci za najobjektívnejšie, keďže deväťkrát po sebe verejnoprávne spravodajstvo označila za najobjektívnejšie takmer štvrtina opýtaných. V štúdii Digital News Report 2020, ktorú každý rok pripravuje Reuters Institute na Oxford University, získala RTVS v roku 2020 najvyššiu dôveru (67 percent). V posledných rokoch potvrdil aj Slovenský rozhlas svoju pozíciu na trhu. Týždenne si niektoré zo šiestich rozhlasových okruhov v národnom prieskume monitorovaných rádií zapne 36,2 percenta ľudí vo veku 14 – 79 rokov, čo predstavuje niečo cez 1,6 milióna poslucháčov, denne je to takmer 900-tisíc poslucháčov s podielom na trhu viac ako 26,6 percenta.Informačný servis