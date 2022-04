Vykročte do nového dňa na pozitívnu nôtu

Päť dôvodov pre ranné cvičenie

Sústredenie

Stanovenie priorít

Pozitívna myseľ

Dosiahnutie cieľov

Metabolizmus

28.4.2022 (Webnoviny.sk) - Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo si športovci dávajú záležať na rannej rozcvičke či tréningu? V športe platí, že čím skôr, tým lepšie. Z vedeckého hľadiska dáva zmysel, že naše telo je výkonnejšie po kvalitnom odpočinku a väčšina ľudí si najväčšiu dávku odpočinku a regenerácie dopraje v noci. Ráno je zase čas, keď vaše telo pracuje na plné obrátky."Ako športovkyňa viem, že skorý ranný tréning pozitívne ovplyvňuje môj výkon a postoj. Skoré vstávanie si vyžaduje disciplínu a disciplinovaní športovci sú úspešní. Potom, čo som sa prispôsobila novému rozvrhu, som si uvedomila, že som toho počas ranných tréningov dosahovala viac," hovorí Samantha Clayton, viceprezidentka pre vzdelávanie a fitness v spoločnosti Herbalife Nutrition a dodáva: "Možno tiež spozorujete, že sa skoro ráno viete lepšie sústrediť, než začnete čeliť výzvam každodenného života a úlohám, ktoré na vás v daný deň čakajú. Ako pretekárka som mala ešte jeden cieľ a to natrénovať svoje telo tak, aby bolo pripravené v prípade ranných pretekov."Aj keď sa možno nepripravujete rovno na nejaké preteky, existuje niekoľko dôvodov na to, aby ste si nastavili budík na skoršiu hodinu a vykročili tak do nového dňa na pozitívnu nôtu.Ranným cvičením si uvoľníte zvyšok dňa a tak sa budete môcť sústrediť sa na veci, ktoré máte v pláne. Skúste sa teda nakrátko zamyslieť počas cvičenia na to, ako strávite deň. "Zistila som, že odbremenená myseľ, ktorú mávam počas behu, mi poskytuje priestor na to, aby som si v kľude naplánovala deň a aby som na nič nezabudla," komentuje Samantha Clayton.Mnohým ľuďom sa stáva, že si cvičenie aj naplánujú, ale v priebehu dňa sa im zaplní kalendár a na cvičenie im jednoducho nezostane čas. Koľkokrát sa stalo vám, že vaše cvičebné zámery vyšli nazmar, pretože ste prežili hektický deň a potom ste nemali čas ani energiu postarať sa o telo. Skoré ranné vstávanie a ranné cvičenie zabezpečí, že vám už počas dňa nič nenaruší plány.Zlepšite si náladu vďaka prirodzenému prílevu zdravých hormónov. Cvičenie podporuje uvoľňovanie šťastných endorfínov vo vašom tele. Ak začnete deň ranným cvičením, vyvoláte si tým šťastný, pozitívny pocit, ktorý bude mať vplyv na vás aj vaše okolie počas celého dňa.Úspech a pocit jeho dosiahnutia vám pomôžu budovať sebadôveru. Neexistuje veľa lepších pocitov než ten, ktorý máme z dosiahnutia vlastného cieľa, ako v športe, tak aj v živote. Ukotvením dobrých návykov a ranným cvičením napĺňate cieľ byť aktívny.Ranné cvičenie vám môže pomôcť spáliť ďalšie tuky počas celého dňa. Tým, že cvičením naštartujete deň, zároveň podporíte svoj metabolizmus a prinútite svoje telo, aby počas dňa využívalo prijímanú energiu na regeneráciu. Cvičenie môže zlepšiť aj pokojovú rýchlosť metabolizmu, vďaka čomu môže vaše telo efektívnejšie spaľovať kalórie."Ak bude cvičenie jednou z prvých vecí, ktoré každý deň urobíte, vyhnete sa tým riziku, že sa z cvičenia stane povinnosť. Takisto je dobré mať na pamäti, že aj nejaké cvičenie je lepšie ako žiadne. A naozaj, akákoľvek denná doba, kedy môžete cvičiť, je v poriadku. Len sa uistite, že si každý deň nájdete čas na nejakú aktivitu. Snažte sa byť dôslední a nedovoľte, aby vám v tom zabránili výhovorky," dodáva na záver Samantha Clayton.Informačný servis