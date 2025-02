Rudolf Huliak nemieri na ministerskú pozíciu, tvrdí podpredseda parlamentu Gašpar

Rebeli z Hlasu

Koalícia nemá dostatok poslancov

9.2.2025 (SITA.sk) - Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar Smer-SD ) si nemyslí,, že poslanec Rudolf Huliak Národná koalícia ) mieri na ministerskú pozíciu. Je toho názoru, že to bude skôr nejaký Huliakov nominant. Ako ďalej uviedol v relácii Na telo v televízii Markíza, korekciu vo svojich rezortoch v súvislosti s poslancami Národnej koalície musí vykonať Slovenská národná strana (SNS) Na kandidátke národniarov sa Huliak a ďalší dvaja poslanci dostali do parlamentu, pred niekoľkými mesiacmi však opustili poslanecký klub SNS. Pre niekoľkými dňami sa k tejto trojici pridal i jeden z „rebelov" z Hlasu „Jedna vec je ich príslušnosť k strane Hlas, druhá vec ich podpora koalícii," dodal Gašpar na margo „rebelov" z Hlasu (strana Hlas-SD nedávno vylúčila zo svojich radov Samuela Migaľa Radomíra Šalitroša - pozn. SITA). Uviedol, že majú záujem spolupracovať s nimi.Priznal, že pre nich nie je komfortné vládnuť len so 79 poslancami, čo podľa jeho slov vedeli už na začiatku volebného obdobia. Gašparov diskusný oponent a predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka sa vyjadril, že podľa neho koalícia nemá dostatok poslancov. Vyjadril sa i k tomu, čo by sa stalo, ak by PS po voľbách skladalo vládu (PS súperí so Smerom v prieskumoch volebných preferencií o prvé miesto - pozn. SITA).„V tejto chvíli si to neviem predstaviť," povedal na margo spolupráce s hnutím Slovensko Igora Matoviča . Otázka podľa neho nie je ani na stole, keďže nie sú voľby. Poznamenal, že sú tu i ďalšie subjekty, ktoré sú momentálne mimo parlamentu.