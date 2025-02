Peking stavia najväčšie vojenské veliteľské centrum na svete, bude desaťkrát väčšie ako Pentagon

Zariadenie prevýši aj Pentagon

Varovanie pred lietajúcimi dronmi

9.2.2025 (SITA.sk) - Čína stavia nové vojenské veliteľské centrum neďaleko Pekingu, ktoré bude desaťkrát väčšie ako americký Pentagon. Ako referuje web telegraph.co.uk, uviedli to predstavitelia amerických tajných služieb.Satelitné snímky základne, asi 30 kilometrov juhozápadne od čínskeho hlavného mesta, ukazujú stavenisko s rozlohou šesť kilometrov štvorcových, na ktorom by sa podľa expertov mohli nachádzať vystužené bunkre na ochranu čínskej armády v prípade jadrovej vojny.Výstavba projektu sa údajne začala v polovici minulého roka. Očakáva sa, že po dokončení zariadenie prevýši Pentagon, veliteľstvo obrany USA, ktoré je známe ako najväčšia administratívna budova na svete.Čínska ľudová oslobodenecká armáda oslávi v roku 2027 sté výročie založenia. Čínsky vodca Si Ťin-pching opakovane varoval, že má v úmysle dovtedy anektovať ostrov Taiwan, čo predstavuje veľkú hrozbu pre USA, ktoré sa pri dodávkach mikročipov spoliehajú na Tchaj-pej.Napriek tomu, že stavebné práce pokračujú rýchlym tempom, na čínskych webových stránkach nie sú žiadne oficiálne zmienky o lokalite. Nie je tam žiadna viditeľná vojenská prítomnosť, ale prístup do zariadenia je prísne zakázaný. Nápisy pred objektom varujú pred lietajúcimi dronmi alebo fotografovaním a ľudia majú zakázané používať obľúbené turistické chodníky v okolí.