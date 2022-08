Rudolf: Končí sa predlžovanie platnosti technickej a emisnej kontroly

Pandemické predlžovanie platnosti technickej a emisnej kontroly o tri mesiace sa skončí k 31. augustu 2022. Parlament totiž schválil novelu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Upozornil na to riaditeľ odboru komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Ivan Rudolf.





V praxi to bude vyzerať tak, že ak sa niekomu skončí platnosť technickej a emisnej kontroly do 31. augusta 2022, predĺženie o tri mesiace platí. Ak sa však platnosť technickej a emisnej kontroly skončí 1. septembra 2022 alebo neskôr, predĺženie už neplatí."V aktuálnej dovolenkovej sezóne by som chcel upozorniť vodičov, že predĺženie platnosti týchto kontrol o tri mesiace platí len na Slovensku. V zahraničí im môže hroziť vysoká pokuta," zdôraznil minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).Rezort dopravy odporúča absolvovanie technickej a emisnej kontroly neodkladať. Podotkol, že stanice technickej kontroly fungujú bez akýchkoľvek obmedzení a vodičom nič nebráni ich navštíviť ihneď po skončení platnosti.