Slávny raper Jay Z si vybral na svoj album skladbu Eugena Botoša

Hudobníkovi Eugenovi Botošovi sa podarilo niečo, o čom môžu mnohí slovenskí umelci iba snívať. Spoločnosť Rocnation, ktorú vlastní slávny raper Jay Z a Kanye West, zaradila jeho skladbu, ktorú nahral s legendárnou Dionne Warwick (SYmphony of broken hearts) na výberovku 3CD The Black Heritage Music Collection. Výberovku produkuje John D Boyd a budú na nej najúspešnejší čierni umelci od roku 1940 po súčasnosť. Oficiálny krst CD bude v októbri 2022 v New Yorku a Eugen Botoš dostal osobné pozvanie.





"Je to veľká česť, že z množstva hudby z celého sveta si vybrali práve moju skladbu s Dionne Warwick. Je to pre mňa zadosťučinenie a potvrdenie toho, že má význam robiť kvalitnú hudbu. Budem aj naďalej pokračovať v komponovaní nových skladieb a dúfam, že raz sa dožijem úspechu aj doma na Slovensku," okomentoval svoj úspech umelec.Jay Z spoznal skladbu Eugena Botoša na narodeninovej oslave Dionne Warwick a okamžite sa rozhodol zaradiť ju na CD. Tento svetový úspech však nie prvým veľkým úspechom, ktorý sa Eugenovi podaril. V roku 2016 jeho album Final Definition v spolupráci so slovenskou kapelou Finally vydalo japonské vydavateľstvo P - Vine a už po týždni sa stalo druhým najpredávanejším albumom v krajine. Momentálne dokončuje Botoš vlastný producentský projekt pre slovenský a český trh so známymi umelcami ako Michal David, Dominika Mirgová, Majk Spirit, Tomi Popovič, Monika Bagárova či Dan Bárta.