Rúhání: Ak USA zrušia sankcie, Irán bude ochotný s nimi rokovať

Iránsky prezident Hasan Rúhání, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 27. septembra (TASR) - Iránsky prezident Hasan Rúhání vo štvrtok povedal, že Irán budeochotný rokovať so Spojenými štátmi, ak americký prezident Donald Trump zruší sankcie a skoncuje so svojou politikou vyvíjania maximálneho tlaku na Teherán.povedal podľa agentúry AFP Rúhání novinárom v New Yorku. Agentúra AP píše, že iránsky prezident USA vyzval, aby v prospechskoncovali s politikou "Rúhání sa takto vyjadril deň po tom, ako vystúpil s prejavom v rozprave 74. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN. V prejave obvinil Washington z, akého sa voči Teheránu dopustil opätovným uvalením ekonomických sankcií. Tie USA zaviedli po tom, ako vlani odstúpili od jadrovej dohody uzavretej ešte v roku 2015 medzi Teheránom a šiestimi svetovými mocnosťami — Britániou, Čínou, Francúzskom, Nemeckom, Ruskom a USA.Iránska ekonomika od vtedy kolabuje pod náporom nových amerických sankcií, píše AP. Dodáva, že USA v stredu zaviedli ďalšie sankcie, ktoré sa tentoraz týkajú šiestich čínskych spoločností, dovážajúcich iránsku ropu.