Vláda bude rokovať aj o pozemkových úpravách

Na archívnej snímke zľava podpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR László Sólymos, predseda vlády SR Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši a Gabriela Matečná podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. septembra (TASR) – Pôsobnosť verejnej dopravy by sa mala rozšíriť aj na vodné cesty. Zavedenie verejného dopravcu vykonávajúceho pravidelnú vnútroštátnu osobnú lodnú dopravu navrhuje Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR prostredníctvom novely zákona o vnútrozemskej plavbe. Návrhom sa bude v piatok (27. 9.) zaoberať vláda.Poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme sa má zabezpečiť zmluvou o dopravných službách. Objednávateľom bude ministerstvo.Kabinet sa bude takisto zaoberať návrhom novely zákona o ozbrojených silách SR, podľa ktorej by malo Ministerstvo obrany (MO) SR preplácať dobrovoľným vojakom počas ich výcviku cestovné náklady na návštevu rodiny. Vojak by mal na refundáciu cestovných nákladov nárok raz za štyri týždne výcviku. Novelizácia takisto precizuje ustanovenia zákona o úlohách a použití ozbrojených síl vzhľadom na vývoj bezpečnostného prostredie, sféru obrany štátu rozširuje aj o pôsobnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Úprava sa takisto týka aj rozšírenia účelu zahraničných misií, napríklad o úlohy v rámci spolupráce so zahraničnými ozbrojenými silami.Ďalším bodom zaradeným na piatkové rokovanie je návrh zmeny zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v ňom predkladá legislatívnu podobu riešenia problémov aplikačnej praxe. Novela má nastaviť jednoznačné procesné a technické podmienky konania o pozemkových úpravách, takisto upravuje oblasť nájmu poľnohospodárskej pôdy či registrácie vinohradov.