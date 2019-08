Ruiz a Joshua sa sporia o dejisko odvety, Fury sa vráti 14. septembra

Americký profesionálny boxer Andy Ruiz (vpravo) a Anthony Joshua z Británie počas súboja v superťažkej váhe 1. júna 2019 v New Yorku. Americký profesionálny boxer Andy Ruiz nečakane zdolal v noci na nedeľu v newyorskej Madison Square Garden Brita Anthonyho Joshuu technickým KO v siedmom kole. Dvadsaťdeväťročný pästiar je tak novým držiteľom opaskov organizácií WBA (Super), IBF, WBO a IBO v superťažkej hmotnostnej kategórii. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 14. augusta (TASR) - Odvetný súboj superťažkej hmotnostnej kategórie medzi mexickým profesionálnym boxerom Andym Ruizom a Britom Anthonym Joshuom sa uskutoční 7. decembra. Promotér Eddie Hearn oznámil na otváracej tlačovej konferencii ako dejisko Diriyah v Saudskej Arábii, ale šampión Ruiz to odmieta rovnako ako duel v domácom prostredí vyzývateľa.Organizátori plánujú neďaleko Rijádu vybudovať arénu len pre účely tohto zápasu. Ruiz, ktorý 1. júna v New Yorku vzal Joshuovi opasky organizácií WBA (Super), IBF, WBO aj IBO a stal sa prvým mexickým šampiónom najťažšej váhy, však trvá na svojich podmienkach." vyhlásil Ruiz na instagrame.Do úvahy prichádzali aj newyorská Madison Square Garden, kde sa odohralo júnové prekvapenie, Principality Stadium v Cardiffe, Nigéria či Mexiko. Saudská Arábia uspela vďaka finančnej ponuke, Joshua môže zarobiť približne 60 miliónov amerických dolárov, Ruizovi garantujú 9 miliónov USD.zareagoval Hearn.Verzia IBF nariadila, že víťaz odvety sa musí do 31. mája 2020 stretnúť s jej prednostným vyzývateľom Kubratom Pulevom z Bulharska. Americký šampión WBC Deontay Wilder má do konca roka naplánovaný druhý súboj s Kubáncom Luisom Ortizom a na jar sa chystá jeho odveta s Britom Tysonom Furym. Ten si 14. septembra v T-Mobile Arene v Las Vegas zmeria sily so Švédom Ottom Wallinom.